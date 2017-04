Fiorentina Inter streaming

Come vedere Fiorentina Inter in streaming

Gli esami non finiscono mai e l’Inter ne sta affrontando uno ogni settimana. Con risultati alquanto deludenti. Nel momento clou, quando bisognava stringere i denti per conquistare una qualificazione europea, i nerazzurri hanno forse accusato la pressione o la stanchezza per la lunga rincorsa al vertice iniziata con l’arrivo di Pioli in panchina ed interrottasi in una sera di primavera a San Siro contro la Sampdoria.

Il successivo incredibile ko di Crotone e il pareggio nella stracittadina contro il Milan hanno solo certificato questo stato di cose. Fiorentina Inter sarà l’ennesima chance per i nerazzurri di scrollarsi di dosso queste paure anche se, a meno di miracoli francamente molto poco probabili, la frittata appare ormai fatta.

E non sarà facile per la Beneamata fare risultato contro una squadra a cui è rimasto ben poco da perdere, visto che ormai tutti gli obiettivi stagionali sono sfumati, e che giocherà per l’orgoglio e per la felicità della propria gente. Una vittoria di prestigio è quello che chiedono a gran voce i sostenitori viola e i calciatori, capeggiati da Paulo Sousa, sono intenzionati ad accontentarli a tutti i costi. Fiorentina Inter si potrà vedere in diversi modi tra cui lo streaming, soluzione scelta da un numero sempre maggiore di tifosi ed appassionati anche per la vasta gamma di possibilità che offre.

Fiorentina Inter Babacar in attacco

Sarà Babacar a guidare l’attacco viola vista la squalifica di Kalinic. Questa è una certezza per Paulo Sousa che potrà comunque contare su un attaccante che sta dimostrando di essere capace di sostenere il peso del pacchetto avanzato viola.

Badelj sgomita per trovare una maglia da titolare che probabilmente il tecnico lusitano gli affiderà per la sfida all’Inter mentre Saponara non sembra avere le carte in tavola per scendere in campo dal primo minuto condividendo questo destino con Ilicic. Rodriguez è alle prese con un infortunio dal quale però potrebbe recuperare in tempo per tornare disponibile.

Fiorentina Inter Brozovic in pole

Pioli sembra orientato a schierare Nagatomo e Joao Mario dal primo minuto nella difficile sfida con la Fiorentina. Kondogbia invece non dovrebbe farcela ad occupare la sua posizione nel settore nevralgico del campo visto il fastidio che ancora lamenta al ginocchio a causa di una forte contusione e al suo posto è già pronto Brozovic in pole position per sostituire il francese. Miranda nonostante un lieve affaticamento muscolare sarà della sfida.

Vedere Fiorentina Inter in streaming

Per vedere Fiorentina Inter in streaming si potrà scegliere la piattaforma streaming di Sky, cioè Sky Go che offre la possibilità di vedere la sfida anche su Pc, Mac o device mobile, ma in questo caso bisognerà essere abbonato da almeno un anno all’emittente di Murdoch. Now Tv, invece, una delle tante stelle appartenenti alla galassia Sky, permette di vedere le partite, anche su PlayStation e Xbox, in prova gratuita per quattordici giorni.

Gli abbonati a Mediaset Premium potranno usufruire della piattaforma streaming Premium Play con le stesse regole di Sky. In alternativa resta l’ipotesi dei siti delle emittenti satellitari che operano fuori dai confini nazionali che potrebbero trasmettere l’evento anche se non è garantito a causa di blocchi geografici che potrebbero impedire la visione al di fuori di quei paesi.

Anche a causa della mancanza di un pronunciamento chiaro ed omogeneo da parte dei tribunali europei sulla liceità di questa operazione. Comunque si può ugualmente provare con Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Australia Special Broadcasting Service, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Honduras Televicentro. Infine anche in Italia si sta diffondendo l’abitudine di utilizzare i siti dei bookmaker.

In questo caso però ci sono dei limiti che rendono farraginoso l’iter e spesso molti vi rinunciano. Bisogna, infatti, iscriversi obbligatoriamente alla piattaforma, aprire una linea di credito online e poi dimostrare di essere attivi attraverso le giocate che devono essere sempre costanti, altrimenti non si ha la possibilità a vedere le sfide.