Fiorentina Inter streaming. Siti web. Dove e come vedere

La sconfitta nel derby contro l’Empoli ha alzato la tensione in casa viola. Fiorentina Inter, dunque, sarà l’occasione per riscattarsi perentoriamente davanti al proprio pubblico che quest’anno ha dovuto già ingoiare diversi bocconi amari. L’incredibile eliminazione dall’Europa League e l’incapacità di ripetere le gesta della scorsa stagione, hanno incrinato il rapporto di fiducia tra squadra e tifosi e la posizione ambigua di Paulo Sousa, da tempo in rottura con la società e quasi certamente con la valigia pronta, non ha certo aiutato a rasserenare gli animi.

Operazione che potrebbe riuscire nel caso in cui i toscani riescano a battere i nerazzurri. Impresa che qualche settimana fa sarebbe stata considerata molto difficile, ma che alla luce di quanto fatto vedere dalle due squadre, soprattutto da quella di Pioli, nelle ultime settimane appare alla portata. Bisognerà capire anche quanta benzina è rimasta nel serbatoio della Beneamata. Non solo fisica, ma anche mentale.

L’approdo all’Europa nella prossima stagione appare difficile e, dopo aver sciupato la rimonta che poteva proiettare l’Inter nell’Europa che conta, la penuria di stimoli potrebbe giocare ancora un brutto scherzo. Intanto il popolo del web inizia la mobilitazione per vedere Fiorentina Inter in streaming. Iniziano quindi le ricerche dei siti web che potrebbero offrire soluzioni al dilemma di dove e come vedere la sfida del Franchi.

Fiorentina Inter Sousa opta per il 3-4-2-1

Sousa per affrontare al meglio i nerazzurri opta il 3-4-2-1. Il modulo prevede di caricare il peso sull’unica punta che questa volta sarà Babacar che prenderà il posto di Kalinic squalificato. Un’assenza pesante quella del bomber croato che paga le proteste contro l’arbitro alla fine della sfida contro l’Empoli che gli sono costate l’espulsione per due giornate. Quindi il tecnico lusitano dovrà farne a meno anche contro l’Inter e il Palermo. Per il resto la formazione sarà quella classica con Sanchez schierato in difesa e Saponara e Salcedo a caccia di una maglia da titolare.

Fiorentina Inter Pioli con l'unica punta Icardi

Pioli, invece starebbe pensando a schierare la sua Inter con un’unica punta che risponde al nome di Icardi. Brozovic non sarà dell’incontro, mentre Joao Mario potrebbe partire dal primo minuto anche se deve vincere prima la concorrenza con Banega che però, questa volta, non sembra partire favorito nelle gerarchie del tecnico emiliano. Un altro ballottaggio che dovrà essere risolto è quello che riguarda Medel e Murillo che si giocano una maglia da titolare nel pacchetto arretrato nerazzurro.

Dove e come vedere Fiorentina Inter in streaming

Tifosi, appassionati e semplici curiosi che non vogliono perdersi una sfida dai tanti contenuti tecnici ed agonistici, hanno iniziato le ricerche per decidere dove e come vedere Fiorentina Inter in streaming. Tra le diverse opzioni che si possono scegliere ci sono i siti delle emittenti satellitari che operano fuori dall’Italia.

Alcuni esempi che potrebbero fare al caso vostro sono: Australia Special Broadcasting Service, Honduras Televicentro, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine Austria Österreichischer Rundfunk Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Birmania Myanmar Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, National TV. Sulla liceità di questa operazione bisogna tenere presente che non esiste ancora un pronunciamento omogeneo e chiaro dei tribunali europei e quindi a volte l’evento prescelto non si potrà vedere per l’intervento di blocchi geografici.

Le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, rispettivamente Sky Go e Mediaset Play, offrono lo stesso servizio gratuitamente solo agli abbonati. Interessante l’offerta di Now Tv che offre, con la stessa qualità dell’emittente di Murdoch, le immagini in streaming gratis per quattordici giorni oppure, per chi volesse, anche l’acquisto di un solo evento senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento. Resta in piedi, infine, anche l’opzione dei portali dei bookmaker che rappresentano l’alternativa preferita da chi è già esperto del mondo delle scommesse. Infatti, in questo caso, è obbligatorio iscriversi al portale, aprire una linea di credito online e dimostrare di puntare con una certa frequenza.