Streaming Fiorentina Inter Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

I tifosi di Fiorentina ed Inter non vedono l'ora di sostenere le proprie squadre impegnate in una sfida che potrebbe dire molto sulle residue chance di approdare in Europa nella prossima stagione

Quattro lunghezze separano Fiorentina ed Inter. Quattro lunghezze che potrebbero significare tutto o niente. Se è vero che concludere la stagione davanti ai nerazzurri potrebbe essere un motivo di orgoglio, e in tal senso una vittoria nella sfida contro i nerazzurri diventa imprescindibile, questo stesso traguardo potrebbe rivelarsi vano ai fini del raggiungimento di obiettivi succulenti.

Come l’ingresso in Europa anche nella prossima stagione, seppure in quella con meno lustrini e milioncini (di euro). Per questo Fiorentina Inter, posticipo di sabato sera del torneo di Serie A, è sotto la lente di ingrandimento dei tifosi di entrambe le squadre che al termine dei novanta minuti sapranno a quale destino andare incontro. Se le avversarie che sono più avanti in classifica non faranno passi falsi questa sarà l’ennesima stagione sotto traccia per entrambe le formazioni.

In caso contrario, a beneficiarne potrebbe essere o l’una o l’altra a seconda del risultato finale. Come vedere Fiorentina Inter live gratis in diretta tv su siti streaming? Domanda alla quale è possibile rispondere evidenziando la vasta gamma di possibilità che questa opzione offre agli utenti.

Fiorentina Inter Rodriguez ancora in forse

Vincere sarà l’obiettivo di Paulo Sousa e della Fiorentina. Ma il tecnico portoghese dovrà fare a meno della punta di diamante croata Kalinic che dovrà scontare due giornate di squalifica a causa dell’espulsione subita contro l’Empoli per le accese proteste nei confronti dell’arbitro. Salterà quindi anche il Palermo oltre che l’Inter.

Ovvio quindi l’impiego di Babacar sulle cui spalle ricadranno le responsabilità del reparto avanzato viola. Badelj sarà sicuramente protagonista della sfida, cosa che non si può dire di Saponara e Ilicic ancora a caccia di una maglia da titolare che probabilmente non arriverà. Rodriguez ancora in forse. Se il difensore non ce la farà a recuperare al suo posto è già in preallarme Tomovic.

Fiorentina Inter tanti dubbi per Pioli

Ha suonato la carica alla vigilia della sfida ala Fiorentina, ma sono tanti i dubbi di formazione che ronzano nella testa di Stefano Pioli. Il tecnico emiliano deve sciogliere diversi nodi a partire dall’impiego di Nagatomo e Joao Mario che potrebbero partire titolari, ma anche restare seduti in panchina ed entrare a sfida iniziata.

Ansaldi invece quasi sicuramente si accomoderà in tribuna viste le noie muscolari che non gli hanno dato tregua. Kondogbia o Brozovic è l’altro ballottaggio tiene in corsa i due per un posto a centrocampo. E, probabilmente, Pioli sceglierà il secondo.

Vedere Fiorentina Inter sui siti streaming

Vedere Fiorentina Inter sui siti streaming sarà una delle tante opzioni che i tifosi delle squadre, ma anche appassionati e simpatizzanti potranno scegliere. Chi ha sottoscritto un contratto di abbonamento alle pay per view difficilmente si smuoverà dalla sua comoda postazione in salotto, ma quelli che amano le novità si stanno già chiedendo quale sia il modo migliore, tra i tanti offerti dallo streaming, per godersi la sfida.

Sky Go e Mediaset Play, le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, rappresentano le alternative preferite da quelli che hanno sottoscritto l’abbonamento per i quali l’offerta è gratuita. Da segnalare anche l’offerta di Now Tv che mette a disposizione la propria piattaforma gratuitamente per quattordici giorni oppure di acquistare anche un singolo evento senza l’obbligo di abbonamento.