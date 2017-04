Fiorentina Inter streaming quando e come

Fiorentina ed Inter si somigliano più di quanto loro stesse riescano ad immaginare. Per esempio entrambe le formazioni pensavano a un destino diverso, ovviamente migliore, per questa stagione. E invece, per diversi motivi, si ritrovano a combattere per un posto in Europa League che, a meno di un’improvvisa frenata delle formazioni che le precedono in classifica, appare un lontano miraggio. E poi i tecnici.

Radio mercato dice che Paulo Sousa e Stefano Pioli hanno già pronte le valigie e a fine stagione saluteranno tutti per nuove e, si spera, più entusiasmanti avventure. Ma se per il tecnico lusitano l’addio alla Viola sarà una liberazione, a causa del rapporto ormai da tempo sfilacciato con la proprietà, Pioli vivrebbe l’addio con estremo dispiacere. Arrivato alla Pinetina per mettere a posto i guai di De Boer per un lungo periodo di tempo sembrava esserci riuscito tant’è che la sua Inter, tirata a lucido, aveva messo nel mirino addirittura il Napoli terzo dopo una cavalcata travolgente chiusa inaspettatamente contro la Sampdoria.

Quel ko è stato l’inizio della fine per il tecnico emiliano. Poi è arrivato il rovescio di Crotone e da allora le due strade sembrano destinate a separarsi. Sulla sfida quindi si staglia un’aurea di tristezza anche se il tempo e la possibilità di fare qualcosa di buono c’è ancora. Vedere in streaming Fiorentina Inter sarà possibile in tanti modi. Bisogna scegliere solo quando iniziare le ricerche sul web e come gustarsi una sfida dal retrogusto amaro.

Fiorentina Inter Vecino-Badelij coppia centrale a centrocampo

Sousa può tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda la cerniera difensiva dei viola che dovrebbe recuperare Gonzalo Rodriguez. Vecino-Badelij sarà la coppia centrale a centrocampo che scenderà in campo dal primo minuto con Borja Valero e Bernardeschi che giocherà da trequartista. Babacar sostituirà lo squalificato Kalinic.

Fiorentina Inter stesso 11 del derby

Pioli ha deciso di confermare lo stesso 11 titolare che si è fatto rimontare in extremis nel derby con il Milan del Sabato Santo. Conferma per Nagatomo e Joao Mario, Ansaldi verso il forfait a causa di fastidi muscolari che lo hanno tormentato durante tutta la settimana. A centrocampo Kondogbia si giocherà un posto dal primo minuto con Brozovic, mentre Miranda proverà ad essere in campo nonostante un lieve affaticamento.

Lo streaming invece consente una maggiore libertà perché le immagini dell'evento prescelto si possono vedere anche sui propri dispositivi mobili.

Le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium (rispettivamente Sky Go e Mediaset Play) possono essere invece utilizzate in maniera gratuita solo da chi ha sottoscritto un contratto con la pay per view. Interessante l’offerta di Now Tv che offre la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni. Cresce sempre di più, infine, anche in Italia, la tendenza a sfruttare i siti dei bookmakers stranieri che però richiedono l’iscrizione obbligatoria, l’apertura di una linea di credito online e la frequenza delle scommesse.