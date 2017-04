Sassuolo Napoli streaming

Come vedere Sassuolo Napoli in streaming

Sassuolo Napoli è una sfida complessa per i partenopei che dovranno ancora una volta sopportare la pressione che l’obbligo della vittoria senza dubbio comporta. Se la classifica suggerirebbe tranquillità visto il divario che esiste tra le due squadre, il campo obbliga invece alla massima concentrazione. Il Sassuolo dovrà in qualche modo dare un senso a una stagione altrimenti anonima e quale miglior modo se non battere una delle tre squadre che sta facendo il vuoto intorno a sé anche in questa stagione?

Le motivazioni dei neroverdi saranno quindi altissime, ma questa volta si scontreranno contro una squadra che piano piano sta dimostrando di essere maturata nella gestione delle situazioni, uno dei principali vulnus di questo biennio sarriano: per l’appunto la scarsa capacità di essere cinica nei momenti chiave della stagione. Lo scorso anno questo handicap costò la possibile conquista del tricolore, quest’anno la possibilità di lottare contro la Juventus ad armi pari. Sassuolo Napoli sarà vista anche in streaming da tifosi ed appassionati che sceglieranno una delle diverse possibilità offerte.

Sassuolo Napoli Berardi recupera

Di Francesco dovrà per l’ennesima volta fare i conti con l’emergenza in vista della sfida al Napoli. Peluso e Politano saranno, infatti, squalificati anche se, e questa di certo sarà una bella notizia per il tecnico dei neroverdi, Berardi recupera e potrà essere regolarmente schierato in campo fin dal primo minuto. Il tecnico poi dovrà valutare le condizioni di Ricci, Defrel, Gazzola e Dell’Orco, prima di decidere sul loro eventuale impiego. Magnanelli e Biondini hanno invece ripreso a sgambettare in gruppo.

Sassuolo Napoli nessun problema per Sarri

Nessun problema di formazione invece per Sarri che potrà contare su tutti i suoi effettivi per la sfida al Sassuolo. Scontata la maglia da titolare per Strinic che sembra ormai aver scavalcato definitivamente Ghoulam nelle preferenze del tecnico toscano. Sia per le buone prove offerte dal croato ogni volta è stato impegnato sulla corsia sinistra e sia per le voci sempre più insistenti di mercato che vogliono l’algerino lontano da Napoli nella prossima stagione.

Conferma anche per Allan in mezzo al campo. Il brasiliano è in netto vantaggio su Zielinski per partire dal primo minuto. Attesa per Milik anche se sembra ormai consolidata la decisione di farlo entrare a gara iniziata da qui fino alla fine della stagione per avere un calciatore in piena efficienza nel prossimo campionato.

Vedere Sassuolo Napoli in streaming

La volata finale del campionato di Serie A impedisce di commettere errori alle squadre che lottano ancora per un obiettivo. Ecco perché saranno tantissimi i tifosi partenopei, quelli che non sono partiti per Reggio Emilia, che vorranno vedere a tutti i costi Sassuolo Napoli. E molti sceglieranno uno dei tanti modi che offre lo streaming. Quelli che hanno sottoscritto un abbonamento con Sky potranno usufruire gratuitamente della piattaforma streaming Sky Go così da vedere le immagini anche sul pc, Mac o device mobile.

Now Tv permette di vedere le sfide anche su PlayStation e Xbox, in prova gratuita per quattordici giorni. Oppure si può pensare di acquistare un singolo evento senza per questo dover sottoscrivere un abbonamento. Quelli che hanno scelto invece firmato un contratto con Mediaset Premium potranno usufruire di Premium Play la piattaforma streaming disponibile gratuitamente per gli abbonati.

Anche in Italia si sta diffondendo l’abitudine di utilizzare i siti dei bookmaker. In questo caso però bisogna prima iscriversi alla piattaforma, dotarsi di un conto online e poi dimostrare di essere attivi con le puntate. Soluzione preferita da quelli che amano il mondo delle scommesse.