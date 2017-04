Guai a distrarsi. La gioia per il rocambolesco pari con l'Inter non deve distogliere l'attenzione del Milan nei confronti dell'Empoli, prossimo avversario a San Siro a caccia di punti salvezza

Come vedere Milan Empoli in streaming

Il punto in extremis conquistato nella stracittadina con l’Inter ha caricato ulteriormente un ambiente che crede fermamente nella qualificazione europea. I buoni risultati delle ultime settimane dovranno essere confermati durante i novanta minuti di Milan Empoli. Impresa più facile a dirsi che a farsi visto che i toscani, più tranquilli dopo aver allargato di nuovo a cinque lunghezze la forbice dal Crotone terz’ultimo, non possono affatto mollare la presa e proveranno in tutti i modi a conquistare almeno un punto nella sfida di San Siro. Sfida che si preannuncia davvero interessante e saranno in molti quelli che sceglieranno di vederla in streaming.

Milan Empoli ballottaggio Pasalic Mati Fernandez

Montella abbraccia Pasalic che rientra dopo la squalifica e obbligherà il tecnico di Pomigliano d’Arco a sciogliere il ballottaggio con Mati Fernandez per una maglia da titolare. Zapata confermatissimo al centro della retroguardia rossonera al fianco di Romagnoli anche per il credito maturato in seguito all’incredibile gol che ha regalato un insperato pareggio all’ultimissimo secondo nella stracittadina contro l’Inter. Paletta andrà a questi punto in panchina. Anche in attacco le scelte di Montella non sono ancora certe visto che Bacca, che parte ancora con qualche metro di vantaggio, potrebbe essere scalzato da Lapadula le cui quotazioni sono in crescita in queste ore.

Milan Empoli Mchedlidze dall’inizio

Martusciello non potrà schierare Krunic, squalificato e sta valutando di schierare al suo posto uno tra Diousse, Mauri e Tello. In avanti Mchedlidze dall’inizio. Pucciarelli sarà gettato nella mischia nonostante una lieve distorsione alla caviglia che non gli ha permesso di allenarsi al meglio durante la settimana.

Milan Empoli in streaming

Anche Milan Empoli si potrà vedere live in streaming in italiano in tanti modi diversi, ognuno in grado di soddisfare le esigenze più disparate. Per esempio si può iniziare con la modalità classica rappresentata da Sky Sport e Mediaset Premium, che anche quest’anno offrono gratuitamente e con analoghe soluzioni, i servizi di streaming attraverso le rispettive piattaforme streaming Sky Go e Premium Play.

Servizi gratuiti, certo, ma utilizzabili solo dagli abbonati. Per vedere Milan Empoli in streaming si possono valutare altre alternative come quella di usufruire dell’offerta di Now TV che permette di acquistare una sola gara anche a chi non è abbonato a Sky, tenendo invariata la stessa qualità che offre il canale satellitare oltre che provare per quattordici giorni in forma gratuita la propria piattaforma. Tra le altre cose è possibile anche acquistare un solo evento senza la necessità di abbonarsi alla piattaforma. Oppure bisogna ricercare pazientemente sul web i siti delle emittenti satellitari che operano al di fuori dei confini italiani.

Qualche esempio su come vedere la sfida tra Milan ed Empoli sui siti streaming? Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Lussemburgo Radio Television Luxembourg Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia. Infine da tenere in considerazione anche i portali dei bookmaker che presentano alcuni paletti come l’obbligo di iscrizione alla piattaforma, la necessità di aprire una linea di credito online e quello di essere attivi con le puntate.