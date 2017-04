Juventus Genoa streaming

Come vedere Juventus Genoa in streaming

La sbornia catalana, conclusa con un pareggio a reti inviolate che ha spedito i bianconeri dritti dritti nelle semifinali della Coppa dalle grandi orecchie, non avrà sicuramente ripercussioni sulla cavalcata trionfale in Campionato. Ne sono certi i tifosi, ne sono certi i dirigenti, ne sono certi gli stessi calciatori. Anche perché Juventus Genoa evoca ricordi da cancellare al più presto con una prestazione, l’ennesima, super.

Tutti ricorderanno infatti il perentorio 3 a 0 con il quale il Grifone approfittò dell’unico calo di tensione stagionale, probabilmente, vissuto dai bianconeri in questa stagione. Un’onta che a Torino vorranno vendicare, sportivamente parlando si intende, senza ombra di dubbio. E in queste ore stanno iniziando anche le ricerche per trovare la migliore soluzione, pescando nelle tante opportunità disponibili, per vedere al meglio Juventus Genoa in streaming.

Juventus Genoa Allegri pensa al turnover

La sfida contro il Barcellona avrà succhiato certamente molte energie mentali e fisiche alla Juventus. La stanchezza, certo, sarà mitigata dalla soddisfazione di aver eliminato una delle squadre più forti al mondo in maniera rotonda, chiara e meritata. Questo però non impedirà ad Allegri di applicare un discreto turnover per far rifiatare gli eroi della Catalogna e, contemporaneamente schierare una squadra famelica che non si farà distrarre da altro se non dalla conquista dei tre punti.

In pieno stile Juventus che a questo punto appare davvero inarrestabile nella sua marcia alla conquista del triplete. Squalificato Pjanic e recuperato a pieno Dybala, di certo Marchisio sarà in campo insieme a Rugani che darà il cambio a uno tra Chiellini e Bonucci al centro della difesa bianconera.

Juventus Genoa conferma di Lamanna

Juric sembra orientato a confermare Lamanna tra i pali della porta rossoblù, così come Veloso in cabina di regia. Squalificato Rigoni, Cataldi, Hiljemark e il rientrante Cofie si giocano le rispettive chance per una maglia da titolare con il secondo che appare favorito nelle gerarchie del tecnico croato. Pandev dovrebbe farcela a scendere in campo dal primo minuto nonostante un lieve mal di schiena che ha minato la preparazione settimanale. Rubinho invece sarà senza dubbio out nella sfida ai campioni d’Italia.

Vedere Juventus Genoa in streaming

Come in altre occasioni, anche alla vigilia di questa partita è iniziata la ricerca in Rete per vedere Juventus Genoa in streaming. Operazione più difficile di quanto si crede visto che, spesso, le soluzioni scelte non garantiscono né la buona qualità audio e video, né la sicurezza di non incorrere in problemi legali.

I siti delle emittenti satellitari che si trovano fuori dagli italici confini, alcuni dei quali li potete trovare qui di seguito, invece, potrebbero offrire entrambe le garanzie. Certo la mancanza di un pronunciamento omogeneo da parte dei tribunali europei su questa operazione complica il quadro. Come i blocchi geografici che potrebbero intervenire vanificando la visione dell’evento prescelto. Ma un tentativo è sempre opportuno farlo. Si tratta, per esempio, di Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Australia Special Broadcasting Service, Irlanda Raidió Teilifís Éireann.

Per quelli che invece cercano una qualità ancora maggiore e hanno sottoscritto un abbonamento possono usufruire gratis delle piattaforme streaming di Sky (Sky Go) e di Mediaset Premium (Mediaset Play). Chi invece è sprovvisto dell’abbonamento potrà provare l’offerta di Now Tv che permette la visione gratuita per quattordici giorni della propria piattaforma. Oppure si può anche decidere di acquistare un solo evento senza l’obbligo di abbonarsi. Infine una delle possibilità che si sta diffondendo anche in Italia è quella offerta dai siti dei bookmakers che potrebbero mandare ugualmente le immagini della sfida, anche se sarà obbligatorio iscriversi prima alla piattaforma e dimostrare di essere attivi con le scommesse.