MotoGp 2017 gare e prove in streaming. Vedere

Come vedere in streaming prove e corse della MotoGP 2017? Per tutti i fine settimana di gara, il punto di riferimento è Sky. Oltre alle immagini live trasmesse sulle emittenti, la cui visione è personalizzabile con il mosaico interattivo, c'è l'app Sky Go per il real streaming da smartphone e tablet. Seppur gratuitamente scaricabile sul proprio terminale, il limite è rappresentato dall'obbligo di sottoscrivere un abbonamento a canale satellitare. Diverso è il caso di Now TV, piattaforma web per lo streaming da PC e dispositivi mobile senza vincoli e senza la necessità di installare una parabola sul tetto di casa.

MotoGP 2017 streaming con i siti delle emittenti satellitari

Perché non provare a vedere prove e gare della MotoGP 2017 in streaming sui siti delle emittenti non italiane? Non è scontato percorrere questa strada ovvero occorre procedere con una attenta ricerca e dal punto di vista giudiziario gli orientamenti sono diversi. Tuttavia è possibile tentare con i paesi

Cina con l'emittente China Central Television, Croazia con l'emittente Hrvatska radiotelevizija, Australia con l'emittente Special Broadcasting Service, Finlandia con l'emittente Yleisradio Oy, Bosnia ed Erzegovina con l'emittente Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cipro con l'emittente Cyprus Broadcasting Corporation, Ecuador con l'emittente RedTeleSistema, Austria con l'emittente Österreichischer Rundfunk, Colombia con l'emittente Radio Cadena Nacional, Georgia con l'emittente Georgia Public Broadcasting.

MotoGP streaming italiano

C'è poi TV8, sull'8 del digitale terrestre, il cui streaming è limitata a un numero ristretto di corse. Più nello specifico, i prossimi appuntamenti in agenda sono quelli del Gran Premio del 4 giugno in Italia Mugello, del Gran Premio dell'11 giugno in Spagna Catalunya, del Gran Premio del 25 giugno in Olanda Assen, del Gran Premio del 6 agosto in Repubblica Ceca Brno, del Gran Premio del 13 agosto in Austria Red Bull Ring, del Gran Premio del 10 settembre a San Marino Misano, del Gran Premio del 15 ottobre in Giappone Motegi, del Gran Premio del 12 novembre in Spagna Valencia. Le restanti gare sono proposte in differita.

Streaming alternativo con le piattaforme dei bookmaker

Altra soluzione per lo streaming della MotoGP è quella dei siti dei bookmaker. Tuttavia nella maggior parte dei casi occorre essere iscritti, avere un conto aperto ed essere attivi. Si tratta dunque di un'occasione sicuramente valida dal punto di vista teorico ma che deve fare i conti con limitazioni da cui non si scappa. Ad avvantaggiarsi solo coloro che sono soliti puntare sugli avvenimenti sportivi, inclusa la MotoGP.

C'è poi il sito ufficiale del campionato della MotoGP 2017, motogp.com, che offre a pagamento l'opportunità della visione in streaming. Ecco poi le app per smartphone e tablet Android, iPhone e iPad e per i dispositivi equipaggiati con sistema operativo Windows Phone, come MotoGP Live Experience 2017. Fra i servizi che il software porta con sé ci sono il Live Timing, il Real Time Tracking, i video, le ultime notizie, le foto, il commento audio live e quello scritto live, il Live & On-Demand, la Guida MotoGP e l'Info eventi.