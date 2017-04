MotoGP streaming gara e prove. Dove vedere

Sono tante le occasioni per vedere in streaming ogni evento del campionato della MotoGP in streaming su tablet, PC e cellulari.

Ci sono tanti modi per seguire in streaming prove e gare della MotoGP. Titolare dei diritti in Italia è Sky che, accanto alla immagini sulle due emittenti dedicate, mette a disposizione anche la piattaforma web Now TV. Senza la necessità di stipulare alcun abbonamento, permette l'acquisto di mini pacchetti senza la necessità di legarsi a breve o a lungo periodo e né di installare una parabola. La promozione attualmente in corso prevede un impegno di spesa di 9,90 euro per avere accesso a un mese di programmazione, MotoGP inclusa. E poi c'è naturalmente SkyGo, l'app per smartphone e tablet per il live streaming dei programmi Sky. Seppure gratuitamente scaricabile, la sua fruizione è limitata ai soli abbonati.

MotoGP streaming italiano gratis

Ecco poi TV8 per la MotoGP: seppur visibile in chiaro da tutti sull'8 del digitale terrestre, il numero delle occasioni per lo streaming sul sito ufficiale è limitato a pochi appuntamenti. I prossimi sono quelli del Gran Premio del 4 giugno in Italia Mugello, del Gran Premio dell'11 giugno in Spagna Catalunya, del Gran Premio del 25 giugno in Olanda Assen, del Gran Premio del 6 agosto in Repubblica Ceca Brno, del Gran Premio del 13 agosto in Austria Red Bull Ring, del Gran Premio del 10 settembre a San Marino Misano, del Gran Premio del 15 ottobre in Giappone Motegi, del Gran Premio del 12 novembre in Spagna Valencia. Per i restanti c'è comunque la differita.

MotoGP streaming su siti delle emittenti

C'è quindi un'altra soluzione interessante per vedere in streaming prove e gare della MotoGP ed è quello delle piattaforme web delle emittenti non italiane. Tra i tanti esempi ci sono quelli di

Sanoma Media Netherlands (Paesi Bassi), Radio Television of Kosovo (Kosovo), Makedonska Radio Televizija (Macedonia), Ellinikí Radiofonía Tileórasi (Grecia), Rajawali Citra Televisi Indonesia (Indonesia), Televicentro (Honduras), Public Broadcasting Services Limited (Malta), Radio Television Luxembourg (Lussemburgo), Raidió Teilifís Éireann (Irlanda), Sistema Nacional De Television (Paraguay).

Alternativa streaming MotoGP con i siti bookmaker

Ecco poi lo streaming della MotoGP con i siti dei bookmaker. Ma con due limiti: il primo coinvolge gli utenti che devono quasi sempre essere registrati, essere attivi ovvero disporre di un conto aperto e dimostrare come le puntate siano frequenti. Il secondo paletto riguarda i contenuti considerando che non sono trasmesse tutte le corse della MotoGP, ma viene fatta una selezione anche in base alla gestione dei diritti alla proposizione delle immagini.

Infine, oltre al sito ufficiale con i suoi tanti aggiornamenti sull'andamento della stagione, ci sono tante utili app per iPhone e iPad e per smartphone e tablet Android o Windows Phone. Un esempio è MotoGP Live Experience 2017 che propone anche il Live Timing, il Real Time Tracking, i video, le ultime notizie, le foto, il commento audio live e quello scritto live, il Live & On-Demand, la Guida MotoGP e l'Info eventi.