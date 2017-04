MotoGP gara e prove Stati Uniti streaming live gratis

Il week end della MotoGP farà tappa negli Stati Uniti dove i piloti dei bolidi a due ruote si sfideranno nuovamente per salire sul gradino più alto del podio. Rossi, Vinales, Marquez e Dovizioso saranno ancora una volta i principali contendenti alla vittoria in gara come è chiaro anche dalle prove. Anche se Lorenzo non potrà più perdere terreno dalla coppia di testa griffata Yamaha che, dopo appena due gare, ha fatto vedere di cosa è capace e potrebbe scappare via orientando fin da subito il tragitto di questo Motomondiale.

Ogni pilota approfitterà di queste ore per mettere a punto la propria moto nel migliore dei modi per affrontare al meglio un circuito difficile, ma spettacolare incastonato nel deserto texano. Di sicuro Maverick Vinales partirà ancora con i favori del pronostico dopo avere vinto i primi due Gran Premi della stagione.

E Valentino Rossi dovrà indossare ancora i panni dello sfidante più anziano che cerca di dare un dispiacere al ragazzino terribile. Sensazione a cui il Dottore non era abituato ma che dovrà metabolizzare al più presto per provare a conquistare il mondiale della stella. O della storia se preferite. Saranno in tanti a vedere live gratis in streaming le acrobazie dei centauri negli Stati Uniti. Buon divertimento a tutti.

MotoGP gara prove e qualifiche ufficiali in streaming

Per vedere gara prove e qualifiche ufficiali della MotoGP si potrà usufruire anche dello streaming. Anche in questo caso non bisogna trascurare la possibilità di scegliere tra diverse opportunità. Ognuna in grado di soddisfare le esigenze degli utenti che si metteranno alla ricerca del modo migliore. C’è quella, per esempio, molto gettonata di provare con i siti delle emittenti che operano fuori dagli italici confini.

Ma bisogna fare attenzione perché su questa vicenda non esiste ancora un pronunciamento omogeneo dei tribunali europei che sono divisi e non sono ancora riusciti a trovare il bandolo della matassa. Comunque un tentativo vale la pena sempre farlo magari provando con queste emittenti che operano fuori dai confini dell’Italia:

Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands Irlanda con Raidió Teilifís Éireann Paraguay con Sistema Nacional De Television Macedonia con Makedonska Radio Televizija Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal Kosovo con Radio Television of Kosovo Lussemburgo con Radio Television Luxembourg, Honduras con Televicentro Malta con Public Broadcasting Services Limited Indonesia con Rajawali Citra Televisi Indonesia.

E poi non si deve dimenticare che non tutti i siti web mandano in real time le immagini in streaming a causa dei blocchi geografici che impediscono la visione al di fuori dei Paesi di provenienza.

Streaming italiano gratis MotoGP

Oppure puntare su TV8, il canale del digitale terrestre che fa parte della galassia Sky e ne condivide la qualità audio e video. Chi si affiderà a TV8 per lo streaming italiano gratis della Moto GP dovrà sapere che delle diciotto gare ben otto verranno proposte in real time, le altre dieci invece in differita.

Dove vedere Moto Gp streaming sulle piattaforme dei bookmaker

Ci sono poi nuovi modi che si stanno diffondendo sempre di più soprattutto tra i giovani su dove vedere le gare della MotoGP in streaming. Uno di questi è quello di utilizzare le piattaforme dei bookmaker. La visione delle corse non è sempre garantita, anche a causa dei blocchi geografici. E poi sono presenti limiti associati alla registrazione e alla necessità di aprire un conto, oltre a quelli di dimostrare di essere giocatori attivi. Infine, da non perdere di vista il sito ufficiale motogp.com che propone le gare delle tre classi in diretta streaming e on demand in alta definizione.

Il costo totale per vedere tutti i Gran Premi è di 139,95 euro nella versione MultiScreen, mentre scende a 99,95 euro nella versione standard, da cui sono esclusi il layout personalizzato e la modalità 6 Live Feeds.