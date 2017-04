Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 unico atto reale per pensioni il Ddl Concorrenza

Il ddl concorrenza che si prepara al voto finale entro una decina di giorni potrebbe rivelarsi l’unico atto reale per le novità per le pensioni. Nonostante, infatti, siano state approvate le novità per le pensioni di mini pensione con e senza oneri e di quota 41 ad essa collegata, sono ancora attesi gli atti finali con le regole ufficiali del loro funzionamento, mentre per quanto riguarda le ulteriori novità per le pensioni che avrebbero dovuto essere riprese nei nuovi confronti tra forze sociali ed esecutivo per poi essere inserite nelle successive stesure del nuovo documento di programmazione, nulla è stato ancora fatto. E con il ddl Concorrenza, stando a quanto riportano le ultime notizie, potrebbe arrivare l’unica concreta novità per le pensioni.

L’importanza del Ddl Concorrenze e misure previste

Il Ddl concorrenza rappresenta un testo importante di stimolo alla crescita economica con eventuali nuove aperture dei mercati per aumentare il livello di concorrenza soprattutto in alcuni comparti produttivi del Paese, in modo da dare nuova spinta a crescita e sviluppo. Stando a quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, rispetto a quanto si prevedeva qualche giorno fa, non ci saranno nel Ddl Concorrenze le norme anti-scorrerie sulle aziende italiane; le norme sulla liberalizzazione del trasporto pubblico non collettivo, che servirebbero per regolarizzare il servizio Uber nel nostro Paese, ma ci sarà una nuova deroga sulla liberalizzazione delle tariffe luce e gas. Prevista anche una misura per le novità per le pensioni.

Ddl Concorrenza e novità per le pensioni reali in esso contenuto

Il Ddl Concorrenza, dopo essere stato bloccato per due anni circa, sembra avviarsi verso la definitiva approvazione e potrebbe rivelarsi importante per le novità per le pensioni, in quanto contiene una prima norma concreta ad esse collegate. Tra le misure previste, infatti, il Ddl Concorrenza prevede una norma relativa ai fondi pensione, definendo la possibilità di anticipare la pensione finale per tutti coloro che sono iscritti alle singole casse di categoria, come giornalisti, avvocati, medici, commercialisti, avvocati, nel caso di disoccupazione da lungo tempo. L’anticipo della pensione avverrebbe con riscatto della propria posizione individuale maturata fino al momento della richiesta di pensione. Come ben si capisce, si tratta di ultime notizie sulle pensioni che comunque non varrebbero per tutti ma sarebbero ancora limitate a determinate persone, ma quanto meno rappresenterebbero il primo passo verso ulteriori eventuali novità per le pensioni importanti per tutti.

Proprio per questa norma di pensione anticipata per gli iscritti ai singoli fondi, il Ddl Concorrenza potrebbe essere l'unico atto reale fatto da questo esecutivo per le novità per le pensioni, giacchè:

mini pensioni e quota 41 sono state approvate dal precedente esecutivo; la revisione delle detrazioni fiscali sembra essere saltata o se ci sarà, sarà davvero molto blanda, visto che si parla di circa 20 milioni di euro; il nuovo assegno universale rischia di essere mera estensione dell'assegno universale già in vigore per i più indigenti e da avere solo in presenza di particolare condizioni, dunque non semplicemente per chi è rimasto senza occupazione e non ha la pensione; ormai sembra sia troppo tardi per rendere operativo almeno un atto del momento successivo per le ulteriori novità per le pensioni.