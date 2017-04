Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Bendetti, Pezzutto, Zabeo

Le recenti posizioni di Bendetti, Pezzutto, Zabeo su ultime notizie relative a decessi e infortuni durante l’attività e necessità di novità per le pensioni e per l’occupazione

Dalle ultime notizie sui casi di decessi in attività, in aumento agli inizi di quest’anno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, al numero crescente di incidenti e infortuni sul lavoro, alle condizioni di lavoro in molti casi pesanti e insopportabili, emerge, ancora una volta, una quadro dell’Italia da ridisegnare. Si tratta, infatti, di chiare indicazioni di quanto siano necessarie novità per le pensioni capaci di rivedere l’intero sistema attuale, per evitare che lavoratori più anziani continuino a lavorare con il rischio di incorrere in incidenti, talvolta mortali, e permettere, di conseguenza, ai più giovani di avere libero accesso al mondo occupazionale, ma anche modifiche nelle condizioni lavoratori, proprio per rendere più agevola l’attività degli occupati, sostenendo al tempo stesso una spinta all’efficienza.

Le ultime affermazioni di Benedetti e impatto su novità per le pensioni

Decisamente inaspettate le ultime notizie relative alle denunciate condizioni di lavoro in Amazon che, stando a quanto riportano dalle ultime e ultimissime notizie, avrebbe la maggior parte dei lavoratori, per lo più 30enni, con problemi di salute, sia fisici, come mal di schiena e problemi al collo, a causa delle velocità di svolgimento del lavoro stesso, sia psichici, tanto da essere in tanti coloro che è stato attestato assumono psicofarmaci per combattere stress e vessazioni. Come affermato da Francesca Benedetti, però, segretario della Fisascat di Parma-Piacenza, sigla per addetti ai servizi commerciali e del turismo della Cisl, le dichiarazioni di malattie considerate normali sono tantissime, spesso usate per mascherare infortuni e malattie professionali più gravi che spesso il lavoratore omette per timore di ritorsioni ma che altre volte lo stesso ente per le pensioni non riconosce.

I casi sono tantissimi, i lavoratori vessati e sotto psicofarmaci altrettanti e altrettanti anche i diritti di cui i lavoratori sarebbero usurpati, basti pensare, ha raccontato la Benedetti, che Amazon paga figure perché controllino i propri dipendenti, per assicurarsi che non impazziscano, che non bevano un caffè o vadano in bagno per più di un minuto. E si tratta chiaramente di situazioni assurde che devono essere cambiate.

Le ultime posizioni di Pezzutto e impatto su novità per le pensioni

Stanco dopo una nottata di lavoro e, stando a quanto dichiarato, incapace di tornare subito a lavoro e svolgere le proprie mansioni in maniera lucida e sicura per i pazienti, Pezzuto non si è presentato, comunicando la sua mancanza alla capo sala del reparto. Pur avendo smontato dopo 12 ore di reperibilità alle 8 del mattino, si sarebbe dovuto presentare a lavoro nel primo pomeriggio ma non lo ha fatto ed è stato sanzionato dall'azienda ospedaliera. Tuttavia, la norma sull'occupazione riconosce il diritto al riposo ma la dirigenza lo ha comunque punito, sostenendo di fatto la possibilità di lavoro anche fino a 13 ore consecutive.

Le ultime posizioni di Zabeo e conseguenze per novità per le pensioni

Sulle ultime notizie all’aumento delle morti in attività, decisamente aumentate rispetto allo scorso anno considerando i primi due mesi dell’anno quando se l’anno scorso si erano registrati 95 decessi, agli inizi di quest'anno si sono registrati già 127 decessi, in aumento, dunque, del 33,7%, ultime notizie simili che riguardano gli incidenti e infortuni sul lavoro, con 98.275 casi denunciati nei primi due mesi di quest’anno 2017, 1.834 in più (+1,9%) rispetto allo stesso periodo del 2016, è intervenuto il coordinatore dell'Ufficio studi della Cgia Paolo Zabeo.

E ha specificato che, in riferimento agli incidenti sul luogo di attività, per un quadro verosimile, bisogna considerare l'indice di frequenza degli incidenti, rapportando il numero degli infortuni rispetto alle ore lavorate e considerando questo criterio di valutazione, per la Cgia, nel periodo compreso tra il 2011 e il 2016, gli infortuni sarebbero diminuiti. In ogni caso, proprio le ultime notizie impongono novità sia per le pensioni sia per norme occupazionali che siano in grado di tutelare in ogni circostanza i lavoratori.