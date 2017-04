Chievo Torino streaming

Chievo Torino sarà la sfida tra due squadre che non hanno nulla da chiedere a questo torneo. Potrebbe beneficiarne lo spettacolo visto che non ci sarà l'assillo del risultato, favorendo il bel gioco

Chievo Torino si gioca per la gloria. E non sarà poco visto l’ardore con il quale i due allenatori guidano le rispettive squadre. Se Maran vorrà scrollarsi di dosso le quattro sconfitte consecutive non avrà altre alternative alla vittoria. Se Mihajlovic vorrà proseguire nel filotto senza sconfitte dovrà affrontare con la giusta determinazione una squadra che, soprattutto tra le mura amiche, diventa molto pericolosa. Ingredienti di una sfida che potrebbe rivelarsi davvero esplosiva dato che non ci sono particolari traguardi da inseguire, né calcoli da fare con il pallottoliere.

Chievo Torino si giocherà per la gloria e sarà un bene per tutti non perdersi nemmeno un minuto di questa sfida. Che sarà possibile vedere anche nelle diverse modalità che lo streaming offre e che un numero sempre maggiore di tifosi ed appassionati dimostra di gradire di domenica in domenica.

Chievo Torino problemi fisici per Meggiorini e Cacciatore

I problemi fisici per Meggiorini (per il quale la stagione è ormai finita) e Cacciatore, spostano l’attenzione sull’infermeria clivense che, per il momento, è l’avversario che sta creando maggiori difficoltà al tecnico gialloblù Maran. Lavoro a parte per Inglese e Frey che tuttavia tentano il recupero contro i granata. Anche Birsa e Sorrentino sono rientrati ad allenarsi in gruppo in settimana ma il loro impiego non è scontato.

Chievo Torino i dubbi di Mihajlovic

Lukic squalificato, Acquah nuovamente arruolabile. E in qui le certezze. Ma i dubbi di Mihajlovic sono legati principalmente al modulo che potrebbe variare dal 4-2-3-1 con l’inserimento di Boye al 4-3-3 e in questo caso sarebbe Valdifiori ad avere le principali chance di indossare una maglia da titolare. Per finire con il 4-3-1-2 con Maxi Lopez a far da spalla al Gallo Belotti. Mihajlovic pare intenzionato invece a rilanciare Moretti nel pacchetto arretrato della sua squadra anche a causa dell’infortunio al ginocchio che ha messo fuori gioco Carlao.

Chi è ancora indeciso su come vedere Chievo Torino in streaming può scegliere tra diverse possibilità tutte in grado di accontentare le più svariate esigenze. Per esempio si potrebbe optare per Sky Sport e Mediaset Premium, che anche quest’anno offrono gratuitamente, solo per gli abbonati, i servizi di streaming sulle rispettive piattaforme Sky Go e Premium Play. Ma per vedere Chievo Torino si può valutare anche la possibilità di usufruire dell’offerta di Now TV che permette di acquistare una sola sfida anche a chi non è abbonato a Sky, mantenendo inalterata la qualità dell’emittente satellitare.

Oppure c’è la possibilità di usufruire gratuitamente per quattordici giorni della piattaforma streaming per valutarne la qualità. Un’alternativa potrebbe essere quella di ricercare pazientemente sul web i siti delle emittenti satellitari che operano fuori dai confini nazionali che non sempre mandano le immagini dell’evento prescelto. Questo sia a causa dei possibili blocchi geografici che consentono di vedere le immagini solo nel paese di trasmissione e sia perché sulla liceità di questa operazione non è stata fatta ancora chiarezza. I tribunali europei, infatti, non si sono espressi ancora in maniera univoca. Qualche esempio su come vedere la partita Chievo Torino? Si potrebbe provare con Austria Österreichischer Rundfunk, Cipro Cyprus, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Colombia Radio Cadena Nacional, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Cina China Central Television Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Australia Special Broadcasting Service, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Birmania Myanmar, National TV.

Infine da tenere in considerazione anche i portali dei bookmaker che presentano alcuni limiti come l’obbligo di iscrizione alla piattaforma, la necessità di aprire un conto online ed essere attivi con le scommesse.