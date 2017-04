Juventus Genoa streaming su siti web, Rojadirecta, link per vedere

Ogni punto pesa tantissimo nella classifica e adesso si affrontano Juventus Genoa, sfida da vedere anche in streaming da smartphone, tablet e PC, che significa un altro pezzo di strada per i bianconeri per conquistare lo scudetto. L'appuntamento può essere seguito collegandosi a uno dei tanti siti che propongono in real time, anche in italiano. Le occasioni sono numerose e vanno anche al di là delle soluzioni tradizionali e di quelle non lecite come Rojadirecta. Al pari degli scorsi anni, infatti, non mancano le piattaforme che, senza averne diritto, trasmettono le immagini sul web. I rischi sono di vario tipo e coinvolgono sia la corretta e fluidità visione delle immagini e sia lo spam eccessivo che può nascondere tentativi di truffa.

Siti emittenti per streaming Juventus Genoa

Ed allora è possibile provare a vedere Juventus Genoa in diretta streaming sui siti delle emittenti attive al di là dei confini italiani. Non è scontato e occorre procedere con un'attenta ricerca e dal punto di vista giudiziario gli orientamenti sono diversi. Tuttavia è possibile tentare con i paesi

Slovacchia con l'emittente Slovenská Televízia, Repubblica Ceca con l'emittente Ceská Televize, Portogallo con l'emittente Rádio e Televisão de Portugal, Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije, Malta con l'emittente Public Broadcasting Services Limited, Svezia con l'emittente Modern Times Group, Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands, Macedonia con l'emittente Makedonska Radio Televizija, Suriname con l'emittente Surinaamse Televisie Stichting, Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television, Svizzera con l'emittente Schweizer Radio und Fernsehen.

I siti dei bookmaker e lo streaming Juventus Genoa

Ci sono poi altri modi che possono essere provati tentati per vedere in streaming Juventus Genoa, come i siti dei bookmaker. Non è affatto scontato che siano visibili tutte le sfide, non solo per la presenza di blocchi geografici. Sono infatti presenti limiti associati alla registrazione e alla necessità di aprire un conto, oltre a quelli di dimostrare di essere giocatori attivi. Tuttavia, proprio chi è solito tentate con le previsioni o è intenzionato a farlo, può tenere in considerazioni questo metodo aggiuntivo per lo streaming.

Premium e Sky per lo streaming italiano di Juventus Genoa

Premium ha sviluppato la piattaforma Premium Play, solo per abbonati per vedere le sfide della competizione di calcio. Anche se la possibilità è riservata solo a chi ha sottoscritto un contratto, si registra l'ampio supporto: è possibile utilizzarlo sia attraverso PC e Mac collegandosi all'apposita pagina web, sia da smartphone e tablet scaricando l'app dedicata e sia da console da salotto e smart TV. Di recente, come anticipato, è stata poi implementato il 4K anche per Juventus Genoa. Da parte sua Sky affianca a Sky Go per abbonati la piattaforma web Now TV per la visione in mobilità senza contratto. Infine, ricordiamo come tra le opzioni per Juventus Genoa ci sia l'app Tim, riservata ai soli clienti dell'operatore telefonico.