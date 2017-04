Juventus Genoa streaming live gratis diretta

Ci sono tante alternative per vedere in streaming l'attesa gare di domenica sera dello Juventus Stadium.

Anche domenica sera si va a caccia dei modi migliori per vedere in streaming Juventus Genoa. Con alcune precisazioni da fare per la diretta live gratis: per chi preferisce la strada ufficiale, quella che in Italia passa da Premium e Sky, non è sempre necessario sottoscrivere un abbonamento e di fatto può essere acquistata e vista su PC, cellulari e tablet anche una sola sfida. Ma ci sono anche strade alternative da poter seguire per collegarsi alla 20.45 con lo Juventus Stadium: si va dai siti delle emittenti satellitari alle piattaforme web dei bookmaker. Il tutto tenendo da parte quei portali che trasmettono senza autorizzazione le immagini delle sfide e degli eventi sportivi. Si tratta dunque di andare alla ricerca della migliore alternativa sulla base delle proprie preferenze.

Streaming Juventus Genoa: come vedere con i portali delle emittenti non italiane

Ci sono varie strade per la streaming di Juventus Genoa e una di queste passa dalle emittenti satellitari non italiane. A ben vedere si tratta di una opzione sempre più ricercata dagli utenti italiani. Alcuni esempi sono

l'Honduras con l'emittente Televicentro, il Lussemburgo con l'emittente Radio Television Luxembourg, la Georgia con l'emittente Georgia Public Broadcasting, l'Indonesia con l'emittente Rajawali Citra Televisi Indonesia, la Finlandia con l'emittente Yleisradio Oy, la Grecia con l'emittente Ellinikí Radiofonía Tileórasi, la Germania con l'emittente Zweites Deutsches Fernsehen, il Kosovo con l'emittente Radio Television of Kosovo, l'Irlanda con l'emittente Raidió Teilifís Éireann, la Macedonia con l'emittente Makedonska Radio Televizija.

Non tutti lo fanno e spesso entrano in gioco limiti di natura geografica che impediscono lo streaming delle sfide via web. Tuttavia per vedere Juventus Genoa in streaming è sempre possibile fare un tentativo con una di queste emittenti.

Vedere Juventus Genoa streaming italiano con Premium

Per vedere in streaming Juventus Genoa gli abbonati di Premium possono fruire del servizio Premium Play, piattaforma on demand visibile su smartphone e tablet sia equipaggiati con sistema operativo Android e sia con iOS per iPhone e iPad, PC, Mac, console da salotto Xbox, smart TV, decoder, smart cam e Chromecast. Quelli di Sky possono invece fare riferimento a Sky Go, anch'essa subordinata a un abbonamento. Una via di mezzo è Now TV di Sky, a pagamento ma senza l'obbligo di sottoscrivere un contratto.

Streaming Juventus Genoa sui siti dei bookmaker

Nella lista delle possibilità per vedere in streaming Juventus Genoa di domenica sera rientrano anche i siti dei bookmaker. Non è scontato riuscire a vedere la sfida in real time poiché nella maggior parte dei casi occorre essere iscritti, avere un conto aperto ed essere attivi. E in aggiunta alcune delle piattaforme, frequentate o meno che siano, non trasmettono il live streaming dei match delle compagini dei propri campionati ma solo di quelle estere. Ma vale la pena fare un tentativo perché potrebbe rivelarsi decisivo per vedere Juventus Genoa.