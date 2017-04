MotoGP USA streaming. Siti web. Dove e come vedere

Si scaldano i motori per il terzo appuntamento del Motomondiale e i bolidi della MotoGP sono pronti a sfrecciare negli Stati Uniti dove sarà la Yamaha di Vinales e Rossi la moto da battere per Marquez

Come vedere in streaming il Gran Premio USA di MotoGp

Si scaldano i motori per il terzo appuntamento del Motomondiale. I bolidi della MotoGP sono pronti a sfrecciare negli Stati Uniti dove ancora una volta sarà la Yamaha di Vinales e Rossi la moto da battere. Una pista che suscita ricordi amari a un Valentino Rossi a caccia del terzo podio consecutivo dopo il terzo posto in Qatar ed il secondo in Argentina.

Lo scorso anno, infatti il Dottore vanificò il grande lavoro fatto in tutto il week end con una caduta evitabilissima. Un ricordo che brucia ancora e che Rossi vorrebbe cancellare quest’anno con una prestazione super anche perché la pista gli è congeniale. Giudizio positivo che accomuna tutti i piloti. Marc Marquez, campione del mondo in carica dovrà fare il massimo per imprimere il primo sigillo si questa stagione ed evitare che la coppia di testa si allontani ulteriormente scavando un solco già difficilmente recuperabile dopo soli tre Gran Premi.

Chi ancora ha ancora dei dubbi e deve scegliere dove e come vedere questo Gran Premio in streaming potrà iniziare le ricerche sui siti web indicati. Una delle tante soluzioni, come vedremo più in basso, per usufruire di questa particolare alternativa.

MotoGP 2017 streaming

Tra i diversi modi che la tecnologia moderna offre ci saranno molti che sceglieranno, per vedere il Gran Premio degli Stati Uniti della MotoGP 2017, c’è lo streaming. Anche in questo caso è necessario sapere che ci sono diverse opportunità da scegliere. C’è quella, per esempio, molto gettonata, che consiste nello scovare i siti delle emittenti che operano fuori dai confini nazionali.

Non c’è ancora una decisione univoca su questa opzione perché i tribunali europei si sono divisi e non sono ancora giunti a un pronunciamento comune. Si può fare qualche tentativo con:

Honduras con Televicentro; Lussemburgo con Radio Television Luxembourg; Irlanda con Raidió Teilifís Éireann; Paraguay con Sistema Nacional De Television; Macedonia con Makedonska Radio Televizija; Indonesia con Rajawali Citra Televisi Indonesia; Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal; Kosovo con Radio Television of Kosovo; Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands; Malta con Public Broadcasting Services Limited.

In ogni caso, non tutti i siti web trasmettono le immagini in streaming per via di blocchi geografici che potrebbero intervenire ed impedire la visione al di fuori dei Paesi di provenienza.

Streaming italiano gratis Gran Premio Stati Uniti MotoGP

Oppure puntare su TV8 che si può trovare sul digitale terrestre digitando il tasto otto, che fa parte della galassia Sky e ne condivide anche la qualità delle immagini. Chi si affiderà a TV8 per lo streaming italiano gratis del Gran Premio degli Stati Uniti della Moto GP dovrà sapere che delle diciotto gare ben otto verranno proposte in real time, le altre dieci invece in differita.

Dove vedere Moto Gp streaming sulle piattaforme dei bookmaker

Ci sono poi nuovi modi che si stanno diffondendo sempre di più soprattutto tra i giovani su dove vedere le gare della MotoGP in streaming. Uno di questi è quello di utilizzare le piattaforme dei bookmaker. Non è automatico che siano visibili tutte le sfide. Inoltre sono presenti limiti associati alla registrazione e alla necessità di aprire un conto, oltre a quelli di dimostrare di essere giocatori attivi. Infine, da non perdere di vista il sito ufficiale motogp.com che propone le gare delle tre classi in diretta streaming e on demand in alta definizione.

Acquistare le corse dell’intero mondiale ha un costo di 139,95 euro nella versione MultiScreen che può scendere a 99,95 euro se si sceglie la versione standard, che non dà diritto ad usufruire del layout personalizzato e la modalità 6 Live Feeds.