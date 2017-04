Motogp streaming Stati Uniti e partite streaming Serie A calcio

Sarà un fine settimana di spettacolo quello che sta per iniziare e in tutti in casi c'è la possibilità di vedere in streaming gli appuntamenti in calendaior. Da una parte c'è lo spettacolo della MotoGP negli Stati Uniti, dall'altra c'è la Serie A del calcio alla volata decisiva. Alla vigilia della MotoGP ad Austin, in Texas, Valentino Rossi, ha le idee chiare su come fare per riprendere il suo compagno e leader del Mondiale Maverick Vinales e tenere a bada il campione del mondo Honda che dovrà rifarsi dopo le due deludenti prime prove della stagione. Una gara dove l'uomo da battere sarà Marc Marquez e conquistare punti sarà fondamentale in attesa dei Gran Premi più favorevoli in Europa.

Rossi vede Marquez come il pilota favorito ad Austin dove lo spagnolo della Honda ha vinto tutte le ultime gare. Il Circuit of The Americas di Austin, in Texas, evoca ricordi piacevoli in casa Aprilia. Nel 2016, anno di debutto della nuova MotoGp italiana, proprio al Cota la Rs-Gp conquistò un doppio piazzamento a punti. Ma la storia recente permette di guardare alla terza gara stagionale con ambizioni ancora più importanti.

Streaming Serie A e MotoGP con le emittenti non italiane

Ci sono ancora alcuni passaggi legali da chiarire ma lo streaming della Serie A e della MotoGP attraverso i siti delle emittenti non italiane rappresenta una opzione aggiuntiva. Qualche nome a cui fare riferimento?

In Croazia con Hrvatska radiotelevizija, in Colombia con Radio Cadena Nacional, in Birmania con Myanmar National TV, in Australia si può tentare con Special Broadcasting Service, in Bosnia ed Erzegovina con Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, in Cina con China Central Television, in Austria con Österreichischer Rundfunk, a Cipro con Cyprus Broadcasting Corporation, in Ecuador con RedTeleSistema, in Finlandia con Yleisradio Oy.

Non tutti i siti web trasmettono le immagini in streaming per via di blocchi geografici che impediscono la visione al di fuori dei Paesi di provenienza ma si tratta solo di una parte.

Streaming in italiano gratis Serie A e MotoGP

Ci sono diverse possibilità per seguire in streaming Serie A e MotoGP da smartphone, tablet e PC. Titolari dei diritti in Italia nel primo caso sono Mediaset e Sky, con quest'ultima che propone per i non abbonati la piattaforma web Now TV. Solo per la MotoGP ecco anche TV8, visibile in chiaro sul numero 8 del digitale terrestre e in streaming sul sito ufficiale. Tuttavia è limitato a pochi appuntamenti ei prossimi sono quelli del Gran Premio del 4 giugno in Italia Mugello, del Gran Premio dell'11 giugno in Spagna Catalunya, del Gran Premio del 25 giugno in Olanda Assen, del Gran Premio del 6 agosto in Repubblica Ceca Brno, del Gran Premio del 13 agosto in Austria Red Bull Ring, del Gran Premio del 10 settembre a San Marino Misano, del Gran Premio del 15 ottobre in Giappone Motegi, del Gran Premio del 12 novembre in Spagna Valencia. Tutti gli altri sono comunque trasmessi in differita.

Dove vedere sui bookmaker

Andando nel dettaglio delle possibilità per gli utenti italiani per lo streaming delle sfide del campionato e le gare della MotoGP, ecco le piattaforme web dei dei bookmaker. Anche in questo caso non è scontato riuscire a vedere le sfide in live streaming poiché quasi sempre è necessario essere iscritti a uno di questi portali, avere un conto aperto ed essere giocatori attivi. Ma chissà appunto che non si scopra una nuovo e interessante opportunità da sfruttare anche in seguito.