Lazio Palermo streaming

Come vedere Lazio Palermo in streaming

La sconfitta contro il Napoli ha lasciato evidentemente il segno nell’ambiente biancoceleste incapace, la settimana successiva di imporsi a Genova contro la squadra di Juric e perdendo ulteriore contatto con quel terzo posto a lungo agognato. Lazio Palermo dovrà pertanto rappresentare la sfida della riscossa per i ragazzi di Simone Inzaghi che devono anche difendersi dall’assalto dell’Atalanta e dai rientri, tutt’altro che remoti di Milan ed Inter.

E quale migliore avversario per raggiungere questi obiettivi, se non il Palermo ormai con un piede e mezzo in Serie B. Insomma, un campionato che fino a due settimane fa sembrava poter riservare ancora molte belle sorprese, potrebbe trasformarsi improvvisamente in un incubo con il rischio di non qualificarsi nemmeno all’Europa dopo avere accarezzato per larghi tratti della stagione l’ipotesi di entrare in quella più prestigiosa seppure attraverso la porta secondaria dei preliminari. Dall’altro lato ci sarà un Palermo in disarmo sia tecnico, che tattico.

L’ennesimo cambio in panchina è apparso quanto mai inopportuno e nel capoluogo siciliano si teme che l’eventuale retrocessione non sia nemmeno l’ipotesi più negativa da attendersi. Il futuro appare infatti sempre più certo, il presente ormai ha il volto sconsolato di Lopez, costretto a lasciare la panchina dopo aver provato in tutti i modi a dare quella famosa scossa attesa da tutto l’ambiente ma che, a meno di improbabili colpi di scena, rimarrà solo nei cuori di chi ama sinceramente i colori rosanero. Lazio Palermo si potrà vedere in streaming scegliendo tra le diverse modalità che fanno parte della vasta gamma dell’offerta.

Lazio Palermo Lulic ci sarà

Lulic ci sarà contro il Palermoil bosniaco ha superato le noie fisiche degli ultimi tempi e potrà dare il suo prezioso contributo alla causa biancoceleste che dovrà conquistare i tre punti senza se e senza ma se vorrà continuare la propria corsa. Tra le altre cose il centrocampista sembra avvantaggiato anche nei confronti di Keita, ancora una volta destinato alla panchina stando alle indiscrezioni, per occupare un posto nel tridente offensivo laziale.

Lazio Palermo Aleesami squalificato

Bortoluzzi invece dovrà rinunciare ad Aleesami squalificato, ma potrà contare nuovamente su Gonzalez che appare arruolabile in vista della sfida dell’Olimpico. Anche Jajalo dovrebbe essere confermato nel settore nevralgico del campo così come Trajkovski nel tridente offensivo rosanero. Certi dell’esclusione invece Embalo e Rajkovic.

Vedere Lazio Palermo in streaming

Per decidere come vedere Lazio Palermo in streaming è consigliabile scegliere i siti delle emittenti che operano fuori dall’Italia. Questi che vi segnaliamo trasmetteranno molto probabilmente la sfida garantendo anche una buona qualità audio e video.

Resta in campo anche l’offerta di Now Tv, una delle stelle della galassia del gruppo di Murdoch che propone gratuitamente il proprio pacchetto per quattordici giorni, ideale per coloro che un abbonamento non ce l’hanno e che possono acquistare anche solo una partita. Da tenere in considerazione l’alternativa dei siti dei bookmaker che si sta diffondendo sempre di più anche in Italia da qualche tempo a questa parte. Non sempre sarà possibile vedere l’evento prescelto ma sarà invece obbligatoria l’iscrizione alle piattaforme, l’apertura di una linea di credito online e la frequenza nelle scommesse.