Udinese Cagliari streaming

Come vedere Udinese Cagliari in streaming

Il sole e la luna. O, se preferite, la luce e le tenebre. Se non è proprio questo la condizione in cui si ritrovano le due squadre, reduci da due risultati opposti, poco ci manca. Certo da valutare c’è la consistenza dell’avversario, Napoli per i friulani, Chievo per i sardi, ma Udinese e Cagliari avranno di sicuro un approccio diverso alla sfida.

La squadra di Delneri dovrà cancellare la sconfitta subita contro una delle squadre più in forma del momento e per questo scenderà in campo con la determinazione necessaria a scacciare gli incubi vissuti al San Paolo. Il Cagliari, reduce dalla brillante affermazione casalinga contro il Chievo ci sta prendendo gusto e vuole proseguire sull’onda lunga delle quattro reti messe a segno contro i clivensi.

Spettacolo comunque garantito vista la salvezza praticamente acquisita da entrambe le formazioni che potranno affrontarsi a viso aperto senza la necessità di fare calcoli o escogitare strategie difensive ad oltranza. Per quelli che proveranno a vedere Udinese Cagliari in streaming ci sarà solo l’imbarazzo della scelta viste le tante alternative che questa soluzione offre.

Udinese Cagliari Delneri recupera Angella e Kums

Delneri recupera Angella e Kums per la sfida al Cagliari e dovrà subito sciogliere la riserva sul ballottaggio che riguarda proprio Angella e Felipe, appena ristabilitosi e favorito per far parte del reparto arretrato friulano fin dal primo minuto . Per il resto Adnan sembra aver sbaragliato la concorrenza e dovrebbe vestire senza troppi patemi la maglia da titolare per rimpiazzare l’infortunato Samir sull’out di sinistra.

Udinese Cagliari out Ceppitelli

Rastelli ritrova Pisacane per la difesa che torna disponibile dopo aver scontato il turno di stop, mentre è ancora out Ceppitelli per il perdurare di un fastidio al ginocchio. Squalificato Ionita, dovrebbe ritrovare posto in mezzo al campo Padoin.

Esistono metodi differenti per vedere Udinese Cagliari in streaming. Una modalità che si sta diffondendo sempre di più anche in Italia, costituendo l’alternativa preferita tra i giovani, è quella dei siti delle emittenti satellitari che operano fuori dai confini italiani. Opportunità che non garantisce la visione di tutti gli eventi e che potrebbe essere disturbata dai blocchi geografici sui quali, però, non c’è stato ancora un pronunciamento omogeneo da parte dei tribunali europei che nicchiano sulla liceità di questa operazione.

Per quelli che vogliono provarci comunque ecco qualche indicazione utile: Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg sono solo alcuni dei tentativi che potrebbero rivelarsi utili. Sky e Mediaset Premium con Sky Go e Mediaset Play che sono le rispettive piattaforme streaming offrono anche la telecronaca in italiano ma il servizio è disponibile gratuitamente solo per gli abbonati.

Chi invece ne è sprovvisto può valutare l’interessante offerta di Now Tv che garantisce la visione gratuita delle sfide sulla propria piattaforma per quattordici giorni. Infine resta in campo l’alternativa fornita dai siti dei bookmaker. Ma in questo caso ci sarà bisogno di iscriversi prima alla piattaforma, aprire un account e una linea di credito e infine dimostrare di essere attivi con le puntate.