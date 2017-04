Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 triplici alleanze per rilancio pensioni

Inedite alleanze in vista che potrebbero prospettarsi importanti per il rilancio di ulteriori novità per le pensioni: cosa aspettarsi

Il panorama politico italiano negli ultimi periodi è decisamente cambiato e sono ancora tanti i cambiamenti che sembrano prospettarsi all’orizzonte tra scissione interna al centrosinistra, riorganizzazione del centrodestra e inedite alleanze che si profilano, alcune delle quali potrebbero rivelarsi decisamente importanti per il rilancio delle importanti novità per le pensioni.

Le possibili triplici alleanze e impatto su novità per le pensioni

Le ultime notizie si concentrano soprattutto sulle nuove triplici alleanze che, stando a quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, sarebbero decisamente importante per un concreto rilancio delle novità per le pensioni. Le alleanze in questione riguardano soprattutto:

possibile inedita apertura degli scissionisti ai pentastellati; la grande alleanza nazionale tra centrodestra e centrosinistra; inaspettata alleanza tra Santa Sede e pentastellati.

Si tratta di triplici alleanze che, paradossalmente, vogliono tutte novità per le pensioni e che, teoricamente, puntano sulle stesse misure, come riduzione delle imposte, aumento dell’occupazione e misure sociali, senza però fare nulla di effettivamente concreto in merito.

Le posizioni delle triplici alleanze e nuova necessità di novità per le pensioni

Le inedite alleanze appena riportate, come detto, garantirebbero in tutti i casi un serio rilancio delle profonde novità per le pensioni, come quota 100, o quota 41 per tutti senza oneri, o di revisione del meccanismo di agganciamento dell’età pensionabile alle probabilità di vita, necessarie per riuscire a garantire una nuova ripresa dell’economia in generale ma anche per sostenere il rilancio di quella occupazione giovanile che, come emerge dalle ultime notizie, continua ad essere in stallo. E proprio l’attenzione nei confronti di misure sociali da parte di tutti, tra sostegni per le fasce di popolazione più indigente e assegno universale, e novità per le pensioni importanti per i cittadini è ciò che ha portato verso inedite alleanze possibili come quella tra scissionisti del centrosinistra e pentastellati o della Santa Sede con gli stessi pentastellati che, stando alle ultime notizie, sarebbero tornati a conquistare grande consenso tra gli italiani proprio per l’interesse dimostrato, quanto meno in linea teorica, ai temi cari per i cittadini. Novità per le pensioni in prima fila.

I pentastellati infatti puntano su una totale revisione del sistema attuale con:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti; novità per le pensioni con introduzione dell’assegno universale; novità per le pensioni di abbassamento dell’età pensionabile per tutti a 60 anni.

Si tratta, però, di posizioni che sono state considerate populisti dai grande schieramenti di centrodestra e centrosinistra che, proprio per ‘combatterlo’, secondo le ultime notizie, potrebbero tornare ad unire le loro forze, con l’auspicio che una nuova alleanza tra centrodestra e centrosinistra dia risultati concreti, considerando che quella passata si è risolta solo con grandi parole e nessuna concretezza. Per riuscire ad andare davvero avanti, portando ad un reale riavvio di un ciclo economico positivo, è arrivato il momento di mettere effettivamente tutte le misure annunciate per i cittadini, cercando di migliorarne le condizioni di vita che potrebbero certamente riflettersi su condizioni occupazionali e di nuovo stimolo alla produttività.