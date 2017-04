Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Boccia, Franceschini, Letta

Le recenti posizioni di Boccia, Franceschini, Letta su corsa alla segreteria della maggioranza e attese per rilancio delle importanti novità per le pensioni

Manca una settimana circa al voto per le primarie del centrosinistra e la corsa dei candidati si fa sempre più serrata, anche se non sembra possa esserci storia viste le ultime notizie che danno nettamente in testa l’ex premier ed è ex segretario della maggioranza sugli sfidanti, il ministro della Giustizia e il governatore della regione Puglia. L’esito della corsa alla segreteria potrebbe avere importante impatto sulla definizione dei prossimi scenari politici con grande possibilità, nel caso di vittoria reale dell’ex premier, di andare ad elezioni subito.

In questo caso, l’occasione sarebbe ideale per un concreto, finalmente, rilancio delle novità per le pensioni importanti e tanto attese, come quota 100 e quota 41 per tutti senza penalità, che al momento sembrerebbero essersi ancora una volta arenate in favore di altri provvedimenti. A fare gioco nella corsa alla segreteria anche le posizioni degli alleati dei candidati.

Le ultime affermazioni di Boccia e conseguenze per novità per le pensioni

Francesco Boccia, presidente del Gruppo Bilancio di Montecitorio, sostiene il governatore della Puglia nella corsa alla segreteria della maggioranza, particolarmente convinto, secondo quanto riportano le ultime notizie, del ruolo che il presidente pugliese potrebbe avere vista la sua vicinanza a cittadini e popolo. La dimostrazione sono i suoi annunci, ha affermato Boccia, in riferimento alla necessità di estensione delle misure di sostegno sociale per tutti coloro che si ritrovano in grandi condizioni di difficoltà economiche dettate dalla crisi ancora persistente nel nostro Paese, ma anche la spinta al rilancio delle importanti novità per le pensioni che lo stesso Boccia da sempre sostiene e che sarebbero importanti per una nuova spinta alla crescita sociale, oltre che economica, grazie al contestuale rilancio dell’occupazione giovanile che, come dimostrano le ultime notizie, oggi non registra risultati positivi.

Le ultime posizioni di Franceschini e impatto su novità per le pensioni

Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, continua a sostenere l'ex premier, spiegando che se l'attuale logica politica si basa su una sorta di contrapposizione ai populisti, allora l'ex premier è l'unico che potrebbe indicare una nuova reale strada da percorrere per rimettere in piedi l'Italia, puntando il dito proprio contro quel populismo che ritiene sia stato il motivo della sconfitta dell'ex premier alla consultazione popolare dello scorso dicembre, piuttosto che il suo operato, da tanti definito deludente. Ma la ricetta dell'ex premier per andare avanti, secondo Franceschini, potrebbe essere un nuovo trampolino di lancio verso un nuovo sviluppo, che passerebbe anche da quelle novità per le pensioni e misure sociali dal premier rilanciate, dalla quota 100 all'assegno universale.

Le recenti affermazioni di Letta e conseguenze su novità per le pensioni

Dal canto suo, invece, Enrico Letta ha dato pieno appoggio alla candidatura del Guardasigilli, ponendosi in aperto contrasto con l'ex premier accusato di aver annunciato tanto di buono e fatto pochissimo, se non nulla, di quanto detto, e affermando la necessità, più volte spiegata e ribadita dallo stesso ministro della Giustizia, di ripartire in maniera concreta dal soddisfare le richieste dei cittadini ascoltandone i loro reali bisogni, che comprenderebbero anche l’attuazione di quelle profonde novità per le pensioni che diventano sempre più necessarie alla luce delle ultime notizie su andamento dell’occupazione nel nostro Paese e condizioni di lavoro dei più anziani costretti a rimanere in attività. Letta ha, inoltre, spiegato di voler appoggiare il ministro della Giustizia per dare una nuova chance alla maggioranza che solo con lui, personalità moderata e morigerata, potrebbe tornare ad essere davvero unita.