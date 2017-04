Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 duplice importanza elezioni francesi e chi vince

Si va verso le elezioni francesi le cui campagne elettorali stanno decisamente movimentando la scena politica del Paese, considerando di diversi sfidanti e le loro divergenti posizioni su tante questioni, sia sociali che economiche, e si tratta di un appuntamento che si preannuncia importante anche per le ripercussioni che potrebbe avere oltre confine. Duplice importanza potrebbe avere l’esito del voto francese anche per l’Italia, considerando che, stando a quanto riportano le ultime notizie, nei punti fondamentali per la corsa alla vittoria sono sempre presenti le novità per le pensioni.

Duplice importanza del voto francese per l’Italia

La duplice importanza che il voto francese potrebbe avere per l’Italia riguarda essenzialmente quelle novità per le pensioni di cui da sempre si discute ma per cui, come riportano le ultime e ultimissime notizie, si continua a temporeggiare e che potrebbero ricevere una grossa spinta ed essere riportate anche nel nostro Paese. Si tratta di novità per le pensioni che in Francia contribuirebbero a migliorare ancor più una condizione pensionistica già decisamente migliore della nostra, visto che in Francia l’età per l’uscita dal lavoro è di 62 anni, dunque decisamente più bassa che in Italia.

Secondo punto che potrebbe rivelarsi cruciali è che se dovesse vincere Macron o Le Pen, da sempre favorevoli a novità per le pensioni per tutti, vi sarebbero maggiori aperture da parte della Comunità all’introduzione di misure di aiuto ai cittadini, tra cui proprio le novità per le pensioni. C’è da sottolineare che la stessa Comunità non ha ostacolato l’introduzione di novità per le pensioni in Francia e che da sempre invita l’Italia a introdurre misure di sostegno, come l’assegno universale, e che se finora si è detta contraria all’approvazione di importanti novità per le pensioni nel nostro Paese è stato solo per una scrupolosa attenzione alla tenuta dei conti pubblici piuttosto che per una contrarietà alle novità in sé.

Elezioni francesi, candidati e ultime notizie su punti rilanciati

Ciò che ad oggi ci si chiede è: chi vincerà le elezioni di Francia? Stando a quanto riportano le ultime notizie, in testa alle preferenze dei francesi di sarebbe Emmanuel Macron, seguito da Marine Le Pen, Francois Fillon e, per ultimo, Jean-Luc Melenchon. Macron è tra i grandi sostenitori della revisione della spesa pubblica e degli sprechi, tanto da avere annunciato, in caso di vittoria, un taglio di 60 miliardi della spesa pubblica, portandola dall'attuale 57% del Pil al 52%. E’ anche pronto a rivedere alcune norme occupazionali, come quella relativa alla sospensione dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione nel caso in cui una persona rifiutasse più di due offerte di nuovo impiego e quella relativa alla decisione sulla durata dell'orario di lavoro da trasferire all'azienda. Ma Macron sostiene anche novità per le pensioni che prevedano regole uguali per tutti, con l'abolizione dei regimi speciali per cancellare ogni tipo di discriminazione al momento esistente.



Insieme alla questione immigrazione, che sta particolarmente a cuore alla candidata e per cui ha promesso una chiusura di Schengen in caso di vittoria all'Eliseo e l’abolizione dello ius soli, Marine Le Pen, contro la Comunità, è tra i sostenitori di un sistema pensionistico agevole per tutti, con età di uscita a 60 anni e 40 anni di contributi. E ha annunciato anche l’abolizione dell’attuale norme per l’occupazione che, come ben ricordiamo, ha suscitato non poche polemiche e proteste, anche violente, in Francia. E si tratta di una ventata di novità, per quanto riguarda pensioni e occupazione, che potrebbe giungere fino a poi, portandoci a modificare l’intero sistema pensionistico e occupazionale, per adeguamento. E in tal caso, l’effetto sulle pensioni sarebbe decisamente positivo, perché si virerebbe verso quelle importanti novità per le pensioni, come quota 100 e quota 41 per tutti, che abbasserebbero l’età pensionabile rispetto all’attuale soglia di uscita.

Nonostante l’annuncio da parte del candidato di Fillon, di una riduzione della spesa pubblica per 100 miliardi in cinque anni, per riuscire a raggiungere nel 2022 il pareggio di bilancio e del taglio di 500mila posti nella pubblica amministrazione (non sostituendo un'uscita ogni due), con la sua vittoria non si preannuncerebbero effetti positivi per le novità per le pensioni, anche nel nostro Paese. Al contrario: peggiorerebbero in Francia, considerando che si tratta di colui che ha proposto un innalzamento nel Paese dell’età pensionabile, che farebbe passare dai 62 anni attuali ai 65 per la pensione piena con unione dei regimi del settore privato e pubblico. E’ anche colui che ha proposto un aumento dell’orario di lavoro settimanale dei dipendenti pubblici.

Decisamente positive le posizioni di Melenchon che, tra le altre misure, stando a quanto riportano le ultime notizie, sostiene:

pensione piena a 60 anni; aumento del 16% del salario minimo; settimana lavorativa di 4 giorni.

Si tratta chiaramente di punti che, come ben immaginabile, agevolano parecchio i lavoratori, aprendo finalmente le porte alle maggiori disponibilità proprio verso coloro che rappresentano il fulcro delle società, cioè i cittadini. E si tratta di una importante apertura che potrebbe rappresentare un esempio per il nostro Paese che sarebbe portato, a quel punto, a considerare realmente l'introduzione di novità per le pensioni anche a sostengono di un nuovo sviluppo dell'occupazione giovanile.