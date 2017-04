Streaming Milan Empoli Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

È forse il Milan la squadra che più sta divertendo in questo campionato. Contro l’Empoli i rossoneri avranno la possibilità di dimostrarlo. Ad inizio stagione era partito tra i mugugni e le perplessità dei tifosi, la rosa non sembrava all'altezza e anche sul tecnico Montella c'era più di qualche sospetto. Nel girone d'andata, però, dopo l'allenatore napoletano ha subito dimostrato che il Milan, anche senza fuoriclasse, e con tanti giovani da far esplodere poteva dire la sua in campionato.

A dicembre la vittoria della Supercoppa Italiana contro la Juventus ha legittimato i sacrifici fatti dai rossoneri durante la prima fase del campionato, ma a gennaio il bel sogno sembrava già essere svanito. Complice qualche infortunio di troppo e un calo fisiologico generale dei calciatori, i rossoneri hanno cominciato a perdere quota, favorendo tra l'altro la contemporanea risalita dell'Inter che in quel periodo ha raccolto i risultati migliori dopo l'arrivo di Pioli.

Fino a qualche settimana fa la bella stagione del Milan sembrava già finita e invece, grazie all'enorme spirito di sacrificio di tutta la squadra e alla bravura dell'allenatore, i rossoneri sono riusciti a superare nuovamente l'Inter in classifica e a pareggiare lo scontro diretto, evitando così il controsorpasso. Adesso il Milan si trova al sesto posto, utile per agguantare almeno i preliminari di Europa League, a due punti sull'Inter: per Montella e i suoi uomini sarà necessario non perdere più il vantaggio dall'Inter, a cominciare dalla prossima sfida contro l'Empoli. È iniziata in queste ore la caccia ai siti streaming per vedere live gratis la diretta tv di Milan Empoli.

Milan Empoli Montella studia l'assetto per battere i toscani

Montella ha studiato attentamente l’assetto per battere i toscani. Il Milan potrà contare nuovamente su Pasalic che, grazie ai suoi inserimenti, offre sempre una possibilità in più agli attacchi dei rossoneri, il suo rientro significherebbe far accomodare Mati Fernandez in panchina, pronto a subentrare a partita in corso. In difesa potrebbero cambiare le gerarchie: il gol al 97' di Zapata nel derby per l'Europa ha convinto Montella a puntare nuovamente su di lui al fianco di Romagnoli, con Paletta costretto ad accomodarsi in panchina. In attacco ballottaggio tra Bacca e Lapadula con il primo in netto vantaggio sul secondo, ma attenti alle decisioni dell'ultimo minuto.

Milan Empoli toscani affamati di punti salvezza

Dall'altra parte l'Empoli non giungerà a Milano per recitare il ruolo di sparring partner. I toscani sono affamati di punti salvezza visto e considerato che hanno solo cinque punti di distacco dal Crotone e una sconfitta potrebbe aprire una crisi insanabile: i calabresi stanno vivendo un momento ottimo e l'Empoli dovrà fare attenzione a non subire una clamorosa remuntada proprio nelle ultime giornate. Montella è avvertito, i toscani scenderanno in campo con il coltello tra i denti. Martusciello non potrà contare su Krunic, squalificato: al suo posto ballottaggio a tre con Diousse, Mauri e Tello.

Milan Empoli live gratis su siti streaming

Quelli che proveranno ad avvalersi di questa opportunità staranno già provando ad organizzarsi su come vedere Milan Empoli live gratis in streaming. I siti delle emittenti satellitari che operano fuori dall’Italia sembrano essere quelli preferiti dagli utenti, anche se su quest’aspetto non esiste ancora un parere unanime dei tribunali europei.

Alcuni esempi utili potrebbero essere: Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro Ecuador RedTeleSistema, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Australia Special Broadcasting Service, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia. Per chi cerca una qualità ancora maggiore e ha sottoscritto l’abbonamento resta in piedi l’offerta streaming di Sky e Mediaset Premium rispettivamente con le piattaforme Sky Go e Mediaset Play pensate in esclusiva per gli abbonati che potranno usufruirne gratis.

Quelli che non hanno sottoscritto alcun contratto con le due pay per view possono valutare l’offerta di Now Tv che garantisce la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni oppure provare con i siti dei bookmaker che richiedono l’iscrizione obbligatoria, l’apertura di una linea di credito online e non sempre rendono possibile la visione dell’evento prescelto.