Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Macron, Fillon, Le Pen

Le ultime posizioni di Macron, Fillon, Le Pen in vista del voto francese e rilancio di novità per le pensioni: possibili impatti per il nostro Paese

Mancano ormai solo pochi giorni al giorno delle elezioni francesi e, stando alle ultime notizie, i candidati in corsa all'Eliseo non sarebbero molto distanti l'uno dall'altro, posizioni tra le percentuali del 19 e del 23% dei consensi dei francesi. Secondo le ultime notizie, infatti, Emmanuel Macron sarebbe in testa alle preferenze dei francesi con con il 23% dei voti, seguito da Marine Le Pen con il 22,5%, e Francois Fillon con il 19,5%. L’esito del voto francese potrebbe rivelarsi decisamente importante per l’andamento di alcune discussioni nel nostro Paese, soprattutto in riferimento a novità per le pensioni, occupazione e Comunità.

Le ultime affermazioni di Macron e impatto su novità per le pensioni

Partendo da Macron, che tra i punti che sta portando vanti punta sulla revisione della spesa e degli sprechi, secondo quanto riportano le ultime notizie, avrebbe chiaramente affermato di essere pronto sia a rivedere alcune norme occupazionali, sia ad attuare novità per le pensioni in modo da evitare ogni discriminazione e definendo regole uguali per tutti, con l'abolizione dei regimi speciali. E si tratterebbe di un importante passo avanti verso il totale superamento delle diseguaglianze sociali che si sono venute a creare nel corso degli anni. Ed è un impegno che potrebbe essere assunto anche nel nostro Paese, andando oltre tutti gli squilibri attualmente esistenti, anche a causa di quelle ricche pensioni erogate agli alti esponenti istituzionali che dovrebbero essere, come si dice da tempo, eliminate.

Le ultime posizioni di Fillon e conseguenze per novità per le pensioni

Anche Fillon, come confermano le ultime notizie, punta su una riduzione della spesa pubblica per raggiungere nel 2022 il pareggio di bilancio, ma per quanto riguarda le novità per le pensioni non si preannuncerebbe nulla di buono con la sua vittoria, considerando che, controcorrente a quanto vorrebbero fare i suoi sfidanti, vorrebbe cambiare sì le pensioni ma alzando l’età di uscita dal lavoro, ora fissata a 62 anni, a 65 anni. Un inasprimento sarebbe previsto anche per quanto riguarda le condizioni occupazionali, con le ultime notizie di proposta di aumento dell’orario di lavoro settimanale dei dipendenti pubblici, ma particolare attenzione sarebbe posta da Fillon a misure di sostegno sociale per le famiglie, immigrazione, e riforma della giustizia.

Le ultime affermazioni di Le Pen e impatto su novità per le pensioni

Dalla parte di novità per le pensioni importanti anche Marine Le Pen, la cui posizione decisamente forte sulla questione immigrati potrebbe rappresentare un punto suo favore, considerando la dilagante paura per gli attacchi terroristici. Del resto, da sempre la questione immigrazione è tra le più care alla candidata e che, nel caso di vittoria, ha promesso una chiusura di Schengen e l’abolizione dello ius soli. D’altro canto, però, la Le Pen avrebbe anche annunciato un ulteriore abbassamento dell’età pensionabile: se, infatti, per andare in pensione oggi in Francia servono 62 anni di età, Marine Le Pen punta alla pensione con 60 anni e 40 anni di contributi, cosa che potrebbe portare anche la nostra Italia a considerare, finalmente, l’attuazione di quella novità per le pensioni di quota 100 che prevederebbe proprio la possibilità di pensione a partire da 60 anni di età con 40 anni di contributi. Novità dalla Le Pen arriverebbero anche per quella norma occupazionale attualmente in vigore in Francia che la candidata del Front National vorrebbe però del tutto rivedere.