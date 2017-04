Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 tutto torna a ripetersi sempre uguale

Ancora nulla di concreto e nuovo per novità per le pensioni e tutto torna a ripetersi come negli anni scorsi: situazione e cosa aspettarsi

Si pensava che con l’approvazione delle ultime novità per le pensioni di mini pensione con e senza oneri e di quota 41 ad essa collegata si fosse compiuto un primo passo verso l’approvazione di più importanti novità per le pensioni che sarebbero arrivate in un momento successivo, ma le ultime notizie sembrano far cadere questa possibilità. All’indomani dell’accordo dello scorso inverno tra esecutivo e forze sociali sull’approvazione delle attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, per cui sono ancora attesi tutti gli atti finali ufficiali e che non si sa più ancora quando entreranno effettivamente in vigore, nonostante l’esecutivo continui a ribadire che saranno rispettati i tempi inizialmente fissati, vale a dire dal primo maggio in poi, le scorse settimane si parlava dell’avvio di un nuovo confronto tra forze sociali ed esecutivo per un momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni che avrebbero dovuto essere inserite in successive stesure del nuovo documento finanziario. Nulla di più illusorio.

Ulteriori novità per le pensioni al momento nulle e situazione attuale

Quelle prime nuove riunioni annunciate tra esecutivo e forze sociali per discutere di ulteriori novità per le pensioni non sono ancora state programmate, o meglio, sono state decise nuove riunioni tra i protagonisti del dibattito pensionistico appena citate ma non per discutere di novità per le pensioni importanti per lasciare anzitempo la propria occupazione e modificare l’attuale sistema, finalmente. Oggetto della riunione, il ruolo e i poteri dell’ente di gestione delle pensioni. Quando però sarà la volta delle successive novità per le pensioni attese? Si diceva che si sarebbe dovuto procedere ad una nuova analisi per:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di revisione dell’attuale sistema; novità per le pensioni per i più giovani con modifiche del sistema contributivo.

Ma al momento tutto tace, segno che ancora una volta, torna a ripetersi esattamente quanto accaduto anche negli anni precedenti, quando non si faceva che parlare, fare promesse e annunci su novità per le pensioni che non sono poi mai state definite e per cui, evidentemente, ancora si aspetta. E la cosa peggiore è che dopo le illusioni di andare avanti con ulteriori novità per le pensioni dopo le ancora limitate e sperimentali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, l’esecutivo dopo averne tanto parlato, facendo pensare che potesse finalmente diventare realtà il cambiamento dell’attuale sistema, si è invece rimangiato tutto.



Richieste di ulteriori novità per le pensioni e occasione di un reale rilancio

Eppure le richieste di approvazione di importanti novità per le pensioni continuano ad arrivare da ogni parte, come:

da associazioni delle imprese; dall’autorità di controllo; dall’associazione degli industriali, nonostante si siano detti favorevoli all’ipotesi di nuoto taglio dell’imposta sull’occupazione; dalle forze sociali.

Quando, però, si arriva al momento della stesura del documento finanziario e si organizzano confronti e riunioni, nessuno fa effettivamente nulla di concreto. E questo è certamente deludente per quanti attendono importanti novità per le pensioni da tempo. Se, poi, negli anni scorsi vi sono stati evidenti problemi e ostacoli che ne hanno rimandato l’attuazione, quest’anno la situazione è ancor peggio, considerando che il budget è davvero ristretto, considerando la necessità di recuperare 19,2 miliardi di euro di copertura delle clausole di salvaguardia, più altri 5 miliardi di euro circa per le spese correnti.

La vera svolta per riuscire a rilanciare concretamente le importanti novità per le pensioni, a questo punto, potrebbe essere davvero quella di andare ad elezioni subito. E solo allora ogni schieramento politico, come già si sa, rilancerebbe proprio su quelle novità per le pensioni tanto richieste e tanto care ai cittadini, proprio per recuperare nuovi voti ed elettori.