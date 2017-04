Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 nulla è fatto davvero per le pensioni

Siamo ancora in attesa di tutti gli atti finali relative alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, con le ultime notizie che riguardano solo il primo dei tre atti relativo alla mini pensione senza oneri, e sembrano stiano svanendo, per il momento, le possibilità di inserimento di ulteriori novità per le pensioni nel nuovo documento di programmazione economica, considerando che l’avvio delle nuove discussioni e dei nuovi confronti tra esecutivo e forze sociali sul momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni non c’è ancora stato. Nuove riunioni tra esecutivo e forze sociali sulle pensioni sono state attivamente programmate ma per discutere, come riportano le ultime notizie, riorganizzazione e ruolo dell’ente di gestione delle pensioni più che di ulteriori novità per le pensioni.

Ulteriori novità per le pensioni ancora rimandate e situazione attuale

I nuovi confronti tra forze sociali ed esecutivo avrebbero dovuto interessare ulteriori novità per le pensioni come:

quota 100; revisione del meccanismo di agganciamento dell’età pensionabile alle probabilità di vita; novità per le pensioni per le singole casse di categoria; novità per le pensioni per i più giovani.

In sospeso, dunque, la novità per le pensioni di quota 41 per tutti. Ma se per le ultime due novità per le pensioni appena riportate qualche spiraglio sembra potersi aprire con altri provvedimenti, quota 100 e revisione delle probabilità di vita, stando a quanto si diceva, avrebbero dovuto essere inserite in successive stesure del nuovo documento di programmazione economica. Tuttavia, questa possibilità sembra ancora svanire, soprattutto dopo l’annuncio da parte del Dicastero dell’Occupazione di un nuovo piano di taglio delle imposte sull’occupazione proprio per darle nuovo slancio. Riduzione del costo del lavoro, dunque, ancora preferito a novità per le pensioni di uscita prima. E forse anche in maniera errata, considerando il fallimento della norma per l’occupazione introdotta dal precedente esecutivo e i grandi vantaggi che invece porterebbero le profonde novità per le pensioni che permetterebbero di:

rilanciare nuovi impieghi per i più giovani; dare nuova spinta all’efficienza; dare nuova spinta ai consumi in generale.

Mini pensione e quota 41 come misure indennitarie piuttosto che vere e proprie novità per le pensioni

Le ultime novità per le pensioni appena riportate, come quota 100, di revisione delle probabilità di vita, ma anche la quota 41 per tutti senza oneri, sarebbero le vere novità per le pensioni in grado di rivedere l’attuale sistema e risolvere i problemi da esso causate, tutelando anche quelle categorie di lavoratori che sono state fortemente penalizzate dalle regole pensionistiche oggi in vigore. Vere e proprie novità per le pensioni che non possono essere considerate, invece, le ultime novità per le pensioni approvate di mini pensione con e senza oneri e di quota 41 ad essa collegata.

Stando, infatti, a quanto da tanti sottolineato, più che trattarsi di vere e proprie novità per le pensioni, per il loro carattere molto ristretto e limitato, perché destinate soprattutto a poche persone e, nel caso della mini pensione senza oneri e della quota 41, solo a categorie di persone svantaggiate, come invalidi e malati gravi, chi è rimasto senza occupazione o chi svolge occupazioni faticose, le novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 vengono considerate indennità per chi è più bisognoso. Stesso discorso varrebbe per l’assegno universale, pensato unicamente per gli indigenti e chi è senza occupazione o senza pensione. Potremmo dire, quindi, che nulla è stato realmente fatto anche questa volta per le novità per le pensioni.

Mini pensione con e senza oneri e quota 41 non sarebbero, stando alle ultime notizie, reali novità per le pensioni perché non saranno erogate come diritto valido per tutti che scatta in automatico una volta raggiunti determinati requisiti, considerando che ne deve essere presentata richiesta che potrebbe anche essere respinta. E’ possibile infatti che le domande di mini pensioni e quota 41 non vengano accettate se:

risultasse troppo estesa la platea di potenziali beneficiari rispetto alle risorse disponibili; non si soddisfano requisiti e condizioni poste; in caso di esaurimento di budget, e in tal caso la richiesta potrebbe essere rifiutata dallo Stato; in caso di mancanza di adeguate garanzie, e in tal caso la richiesta potrebbe essere rifiutata dagli istituti di credito, che si occupano dell’erogazione della mini pensione e a cui il lavoratore dovrà poi restituirla, con calcolo del relativo tasso di interesse.