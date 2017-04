Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 non esisterà più la pensione

L’ipotesi circola già ormai da un po’ e più passa il tempo, più si continua a rimandare l’approvazione di importanti novità per le pensioni, più si fa concreta l’idea secondo la quale potrebbe non esistere più la pensione. Secondo le ultime notizie, infatti, è possibile che le nuove generazioni di oggi e i giovani lavoratori di oggi non arrivino mai al raggiungimento della pensione finale. A causa delle attuali norme che si basano su un costante e continuo allungamento dell’età pensionabile, sistema che se non sarà modificato non permetterà più di collocarsi a riposo.

Lavorare fino a tarda età e ultime notizie su nuove possibili prospettive

Tuttavia, secondo un recente studio, lavorare fino a tarda, tardissima età, non dovrebbe essere poi così pesanti, perchè lo sviluppo delle tecnologie permetterà a tutti di tenersi meglio in salute, vivendo, dunque, in buoni condizioni anche in età avanzata, e perchè si andrebbe incontro a periodi ciclici che, stando alle ultime notizie, dovrebbero contemplare sempre più periodi di riposo. Del resto, arrivando, per ipotesi, a lavorare fino a 80 anni, è chiaro che i riposi nell'arco della vita lavorativa dovranno essere maggiori.

Potrebbero, dunque, cambiare del tutto le prospettive di vita che avrebbero deciso impatto anche sulle attuali abitudini dei lavoratori e se oggi si tendono a risparmiare soldi da godersi una volta in pensione, a 65, 66 anni, da far durare nel tempo, le ultime notizie parlano di prossimi periodi in cui i risparmi saranno impiegati nel breve termine, proprio nei maggiori periodi di riposo, che altro non sarebbero, in alcuni casi, che quei periodi che oggi chiamiamo sabbatici. Uno stop da tutto che, però, provoca diverse perplessità e ci si chiede se farà bene, se porterà vantaggi, se permetterà alle società e ai singoli di crescere ed evolversi.

Cambiamenti della pensione e problemi attuali

La prospettiva di un lavoro, potremmo dire, perpetuo, con maggiori momenti di riposo nel corso della propria vita, si potrebbe far sempre più concreta, ma si tratta di una prospettiva che non riguarda il brevissimo periodo e che pone diversi problemi:

si parla innanzitutto di una prospettiva futura di circa 15 anni, per cui ci si chiede ora cosa si fa; manca l’occupazione e l’uso sempre più intenso delle tecnologie non fa che diminuire i posti di lavoro, come del resto è stato sottolineato anche da autorità e organismi internazionali importanti e che ha portato gli stessi organismi a chiedere una revisione delle rigide regole pensionistiche attuali che non sarebbero per nulla favorevoli; i giovani di oggi sono senza occupazione a causa del sistema in vigore che costringe gli anziani a rimanere sempre più a lavoro, con ripercussioni negative sulla produttività e che potrebbero peggiorare ancor più nel tempo, considerando che l’uso di quelle tecnologie appannaggio dei giovani che permettono di dare spinta alla produttività è chiaramente differente nella mani di lavoratori di 70 anni circa.

Ciò che emerge ben chiaro anche da queste recenti ultime notizie è la necessità di una revisione in tempi brevi delle regole pensionistiche in vigore che non solo stanno creando problemi oggi e danneggiando l’economia in generale, bloccando occupazione e crescita della produttività, ma che prospettano scenari non certo positivi né per un rilancio economico né per un miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, scenari che porterebbero l’intera società a cambiare del tutto, non si sa però in che modo, se in meglio o in peggio, ma che in questo momento non si vedono per nulla, né tanto meno iniziano a cambiare. E la necessità è quella di far qualcosa subito.