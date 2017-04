Milan Empoli streaming quando e come

Questo finale di stagione avrà una grande protagonista. Il Milan impegnato con l’Empoli, dopo aver rischiato di perdere il treno europeo, nelle ultime settimane è tornato al sesto posto, davanti ai cugini dell'Inter, rendendo questo finale di campionato molto più interessante. Una sfida tra milanesi che ha già regalato moltissime emozioni la scorsa settimana durante il derby, pareggiato in extremis dal Milan dopo essere stato sotto di due gol.

Adesso la squadra di Montella è riuscita a riprendersi quel piazzamento in Europa che sembrava ormai andato perduto, ma per restare al sesto posto dovrà resistere dagli attacchi di Icardi e compagni che faranno di tutti per non chiudere la stagione fuori da ogni piazzamento europeo. Il tecnico Montella sta già preparando al meglio il rush finale, conscio che da qui alla fine del torneo non è più possibile commettere errori, quegli errori che hanno condizionato in negativo una stagione comunque al di sopra delle aspettative.

Vincenzo Montella, nonostante sia arrivato in punta di piedi tra i mormorii dei tifosi rossoneri, è riuscito a dare una identità precisa a una squadra che adesso sa quando è il momento di divertire e quando è il momento di lottare. A San Siro arriverà l'Empoli, squadra invischiata nella lotta per non retrocedere: i tifosi avvertono l'altissima carica agonistica della sfida e sono pronti a decidere quando e come vedere Milan Empoli in streaming.

Milan Empoli i dubbi di Montella

Alla vigilia della sfida Empoli Milan i dubbi di Montella sono ancora diversi. Il tecnico di Pomigliano d’Arco conosce benissimo tutte le insidie che si nascondono dietro la sfida contro l'Empoli, per sua fortuna potrà contare sul ritorno di Pasalic, un calciatore ancora giovane ma che dimostra incredibile spirito di sacrificio, nonché di essere molto abile negli inserimenti, rappresentando così una freccia in più nella faretra già copiosa di mister Montella.

Qualora il tecnico decida di voler puntare su Pasalic, Mati Fernandez dovrà necessariamente accomodarsi in panchina. Altro ballottaggio riguarda la difesa, al fianco di Romagnoli Montella dovrà vautare se schierare Paletta o Zapata con quest'ultimo nettamente favorito dopo il gol eroico che ha fissato il punteggio del derby sul pareggio.

Milan Empoli Martusciello senza Krunic

Una cosa è certa, l'Empoli non andrà a consegnare i tre punti al Milan così facilmente. La squadra di Martusciello comincia a sentire il fiato del Crotone sul collo e sa che, ora che i punti di distacco sono soltanto 4, una sconfitta potrebbe avere effetti nefasti.

L'Empoli giocherà al 101% delle sue possibilità alla ricerca anche di un solo preziosissimo punto che regalerebbe comunque ossigeno prezioso ai toscani. Martusciello dovrà schierare una squadra senza Krunic, appiedato dal giudice sportivo, al suo posto Diousse, Mauri e Tello si candidano per un posto da titolare.

Quando e come vedere Milan Empoli in streaming

Le soluzioni sono diverse. Per decidere quando e come vedere Milan Empoli in streaming esiste una vasta gamma di possibilità che la tecnologia moderna offre. Tra quelle più ricercate c’è senza dubbio quella rappresentata dai siti delle emittenti che operano fuori dall’Italia. Anche se, su questa vicenda, non esiste un pronunciamento omogeneo dei tribunali europei e per questa ragione si può incappare in blocchi geografici che impediscono la visione dell’evento al di fuori dei paesi di origine.

Comunque tra i siti in questione si potrebbe provare con Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Georgia Georgia Public Broadcasting, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro.

Le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium (rispettivamente Sky Go e Mediaset Play) possono essere invece utilizzate da chi ha sottoscritto un abbonamento. Interessante l’offerta di Now Tv che garantisce la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni e consente, con la stessa qualità dell’emittente di Murdoch, di acquistare anche un singolo evento senza necessità di firmare un contratto di abbonamento.

Cresce sempre di più, infine, anche in Italia, la tendenza a sfruttare i siti dei bookmaker che però pongono dei limiti ben precisi come l’obbligo di iscriversi alla piattaforma, di aprire un conto online e di puntare con una certa frequenza.