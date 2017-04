MotoGP Stati Uniti streaming

Dopo la pausa pasquale torna in pista il circo della MotoGp e lo fa negli Stati Uniti su un circuito sul quale oltre ai bolidi a due ruote sfrecciano anche le macchine della Formula 1. Un caso raro per un impianto dalla straordinaria bellezza con tribune che possono ospitare fino a centoventi mila spettatori.

La pista sfrutta i dislivelli naturali offerti dalla zona, e rappresenta uno dei banchi di prova preferiti dai piloti sia delle moto che delle macchine di Formula 1. Dopo i due Gran Premi iniziali che hanno visto trionfare il giovanissimo Vinales è attesa per la reazione dei due spagnoli Marquez e Lorenzo, che sono stati sorpresi dalla partenza sprint della Yamaha di Vinales e Rossi, veri mattatori fino a questo momento, vogliosi di evitare di perdere altro terreno mettendo già a repentaglio le chance di giocarsi il titolo mondiale.

Lo spagnolo della Yamaha ha iniziato la stagione a punteggio pieno grazie a due primi posti in Qatar e in Argentina. Tante le opportunità offerte dallo streaming per vedere il Gran Premio della Moto Gp degli Stati Uniti: andiamole ad analizzare.

MotoGP Stati Uniti 2017 streaming

Tra i diversi modi possibili non saranno in pochi a scegliere lo streaming per vedere il Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGP 2017 in streaming. Anche in questo caso bisogna sapere che il paniere dell’offerta dello streaming è ampio e variegato. Tra le possibilità c’è quella, molto gettonata, di provare con i siti delle emittenti che operano fuori dall’Italia. La mancanza di una direttiva chiara in merito, a causa dei pronunciamenti dei tribunali non omogenei, non garantisce la visione dell’evento prescelto. Ma certamente qualche tentativo può essere fatto provando con:

Honduras con Televicentro; Lussemburgo con Radio Television Luxembourg; Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands; Irlanda con Raidió Teilifís Éireann; Malta con Public Broadcasting Services Limited; Indonesia con Rajawali Citra Televisi Indonesia; Paraguay con Sistema Nacional De Television; Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal; Kosovo con Radio Television of Kosovo; Macedonia con Makedonska Radio Televizija.

In ogni caso, non sempre e non tutti i siti web trasmettono le immagini in streaming per via dei blocchi geografici che possono impedire la visione al di fuori dei Paesi di provenienza.

Streaming italiano gratis MotoGP Stati Uniti

Oppure puntare su TV8 che si può trovare sul digitale terrestre digitando il tasto otto, che fa parte della galassia Sky e ne condivide anche la qualità delle immagini. Chi si affiderà a TV8 per lo streaming italiano del Gran Premio degli Stati Uniti della MotoGp 2017 dovrà sapere che delle diciotto gare ben otto verranno proposte in real time. Per le altre, come questa, invece è prevista la differita.

Vedere Gran Premio degli Stati Uniti streaming sui siti dei bookmaker

Ci sono poi nuovi modi che si stanno diffondendo sempre di più soprattutto tra i giovani per vedere il Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGP in streaming. Uno di questi è utilizzare i siti dei bookmaker, pur sapendo che non è garantita la visione di tutte le gare. Oltre ai limiti che potrebbero essere stabiliti dai blocchi geografici sono certi quelli associati alla registrazione e alla necessità di aprire un conto, oltre a quelli di dimostrare di essere giocatori attivi, cioè di scommettere con una certa frequenza.

Infine, da non perdere di vista il sito ufficiale motogp.com che propone le gare delle tre classi in diretta streaming e on demand in alta definizione. L'intera stagione ha un costo di 139,95 euro nella versione MultiScreen e di 99,95 euro nella versione standard, da cui sono esclusi il layout personalizzato e la modalità 6 Live Feeds.