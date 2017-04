MotoGp streaming su link, Rojadirecta, siti su cui vedere

Tante occasioni per lo streaming delle due ruote. Ecco come vedere la MotoGP: prove e gare.

Settimana dopo settimana si moltiplicano i modi per vedere in streaming con prove e gare della MotoGP. Come catturare le immagini sua smartphone, tablet e PC senza Rojadirecta? Quali sono i siti su cui cercare? Oltre al real time proposto da Sky sulle emittenti specifiche, ci sono infatti alcune soluzioni alternative. In prima battuta c'è l'app Sky Go, gratuitamente scaricabile ma riservata ai soli abbonati, con cui vedere le immagini da dispositivi mobile, ma per la cui fruizione occorre un abbonamento. Ecco poi la piattaforma web Now TV, a pagamento, che permette la visione delle immagini senza contratti di lunga durata e naturalmente senza necessità della parabola.

Streaming MotoGP con le piattaforme dei bookmaker

Nel ventaglio delle possibilità vanno compresi i portali dei bookmaker. Non è scontata la possibilità di riuscire a vedere tutte le gare della MotoGP in live streaming italiano e qualunque sia la piattaforma scelta è quasi sempre necessario essere iscritti, avere un conto aperto ed essere giocatori attivi. Si tratta insomma di limiti non aggirabili e con i quali occorre fare i conti. Ma si tratta in ogni caso di un tentativo supplementare per lo streaming delle corse di questo campionato.

Streaming gratis MotoGP sui siti delle emittenti

Ci sono anche i siti web delle emittenti fuori confine a proporre lo streaming della MotoGP. Nulla va dato per scontato e così non è affatto detto che tutte le gare con le due ruote siano visibili ovvero che le immagini possano essere catturate con sicurezza. Ma tra le risorse per fare un tentativo ci sono i Paesi

Svizzera con Schweizer Radio und Fernsehen, Suriname con Surinaamse Televisie Stichting, Malta con Public Broadcasting Services Limited, Svezia con Modern Times Group, Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal, Serbia con Radio-televizija Srbije, Slovacchia con Slovenská televízia, Paraguay con Sistema Nacional De Television, Repubblica Ceca con Ceská Televize, Macedonia con Makedonska Radio Televizija, Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands, Turchia con Turkish Radio and Television Corporation.

MotoGP e lo streaming italiano gratis

C'è poi TV8 con il sul sito ufficiale per lo streaming della MotoGP. Tuttavia le sole corse proposte per quest'anno sono quelle del Gran Premio del 4 giugno in Italia Mugello, del Gran Premio dell'11 giugno in Spagna Catalunya, del Gran Premio del 25 giugno in Olanda Assen, del Gran Premio del 6 agosto in Repubblica Ceca Brno, del Gran Premio del 13 agosto in Austria Red Bull Ring, del Gran Premio del 10 settembre a San Marino Misano, del Gran Premio del 15 ottobre in Giappone Motegi, del Gran Premio del 12 novembre in Spagna Valencia. Le rimanenti sono trasmesse in differita.

Non poteva mancare il sito ufficiale del campionato della MotoGP 2017 ovvero motogp.com. Anche in questo caso ci sono diverse possibilità per lo streaming in mano agli appassionati della due ruote. L'intero pacchetto stagionale ha un costo complessivo di 139,95 euro nella versione MultiScreen e di 99,95 euro in quella standard priva del layout personalizzato e della modalità 6 Live Feeds. Poi ci sono come gli abbonamenti mensili a 17,49 euro per il pacchetto MultiScreen e a 12,49 euro per la release standard.