MotoGp streaming. Siti web. Come e dove vedere

Al via un nuovo fine settimana con le gare di MotoGP. Come e dove vedere in streaming da PC, smartphone e tablet, prove e corse della nuova stagione? A offrire il servizio più completo è Sky che mette a disposizione il real time sia via TV e sia via web. Sotto il primo punto di vista ci sono due emittenti dedicati, anche in alta definizione, affiancati dal mosaico interattivo per la personalizzazione delle inquadrature. Dall'altra ci sono l'applicazione Sky Go, gratuitamente scaricabile, e la piattaforma web Now TV per la visione in mobilità. Se nei primi due casi è necessario abbonarsi, nel terzo è non occorre alcun contratto di lunga durata e né l'installazione della parabola.

Streaming italiano MotoGP gratis

Seppur limitata a poche gare, c'è anche lo streaming via TV8 visibile in chiaro e da tutti sul numero 8 del digitale terrestre e sul sito ufficiale. I prossimi appuntamenti trasmessi sono quelli del Gran Premio del 4 giugno in Italia Mugello, del Gran Premio dell'11 giugno in Spagna Catalunya, del Gran Premio del 25 giugno in Olanda Assen, del Gran Premio del 6 agosto in Repubblica Ceca Brno, del Gran Premio del 13 agosto in Austria Red Bull Ring, del Gran Premio del 10 settembre a San Marino Misano, del Gran Premio del 15 ottobre in Giappone Motegi, del Gran Premio del 12 novembre in Spagna Valencia. Per tutti gli altri c'è la differita.

Non si tratta dell'unica opportunità per rimanere costantemente aggiornati sull'andamento del campionato ovvero per lo streaming. Il sito ufficiale motogp.com è un sicuro punto di riferimento, oltre che per il real time, anche per avere notizie su piloti, scuderie, circuiti e calendario delle partenze. Per smartphone e tablet Android, iPhone e iPad e per i dispositivi equipaggiati con sistema operativo Windows Phone, ci sono tante app scaricabili e installabili, come MotoGP Live Experience 2017. Tra i servizi proposti ci sono il commento audio live e quello scritto live.

Emittenti satellitari e streaming della MotoGP

Per lo steaming della MotoGP, una soluzione alternativa è rappresentata dai portali delle emittenti fuori confine. La questione assume in realtà caratteri controversi perché non tutti sono così convinti della liceità di questo modo per fruire del real time. Succede allora che in molti Paesi, le immagini non sono visualizzabili al di là dei confini nazionali per cui la ricerca del live streaming per gli utenti italiani può non rivelarsi immediata. A ogni modo, vale la pena tentare collegandosi su

Cyprus Broadcasting Corporation (Cipro), Hrvatska radiotelevizija (Croazia), Yleisradio Oy (Finlandia), China Central Television (Cina), Georgia Public Broadcasting (Georgia), Ellinikí Radiofonía Tileórasi (Grecia), Radio Cadena Nacional (Colombia), RedTeleSistema (Ecuador), Zweites Deutsches Fernsehen (Germania), Televicentro (Honduras).

MotoGP streaming con i siti dei bookmaker

Ci sono poi nuovi modi che stanno trovando spazio, come quello alternativo dello streaming della MotoGP sulle piattaforme dei siti dei bookmaker. Non è automatico che siano visibili tutte le gare, anche per la presenza di blocchi geografici. E poi sono presenti limiti associati alla registrazione e alla necessità di aprire un conto, oltre a quelli di dimostrare di essere giocatori attivi.