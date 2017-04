MotoGp streaming link, emittenti tv, siti web

Come vedere in streaming su smartphone, tablet e PC, prove e gare della MotoGP? Le soluzioni a disposizione degli utenti sono diverse e passano innanzitutto dal ventaglio di opportunità offerto da Sky. Accanto alle emittente dedicate ci sono infatti due possibilità per il real time da smartphone e tablet. La prima è rappresentata dall'app Sky Go, porta d'accesso alla programmazione Sky. Seppur gratuitamente scaricabile, l'opzione è riservata agli abbonati. La seconda è la piattaforma web Now TV attraverso cui acquistare piccoli pacchetti di visione senza abbonarsi a Sky e senza dotarsi di una parabola.

MotoGP streaming con i siti oltre confine

Tra le possibilità per lo streaming della MotoGP ci sono i siti delle emittenti estere. Tra i tanti su cui è possibile tentare di vedere prove e gare ci sono quelli relativi alle opportunità

del Kosovo con l'emittente Radio Television of Kosovo, del Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television, della Macedonia con l'emittente Makedonska Radio Televizija, della Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije, di Malta con l'emittente Public Broadcasting Services Limited, del Lussemburgo con l'emittente Radio Television Luxembourg, del Portogallo con l'emittente Rádio e Televisão de Portugal, della Repubblica Ceca con l'emittente Ceská Televize, dei Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands, della Slovacchia con l'emittente Slovenská Televízia.

Live streaming italiano MotoGP

In chiaro e per tutti c'è TV8, raggiungibile sull'8 del digitale terrestre e in streaming sul sito ufficiale. L'opportunità è però limitata a un numero limitato di corse. Le prossime sono quelle del Gran Premio del 4 giugno in Italia Mugello, del Gran Premio dell'11 giugno in Spagna Catalunya, del Gran Premio del 25 giugno in Olanda Assen, del Gran Premio del 6 agosto in Repubblica Ceca Brno, del Gran Premio del 13 agosto in Austria Red Bull Ring, del Gran Premio del 10 settembre a San Marino Misano, del Gran Premio del 15 ottobre in Giappone Motegi, del Gran Premio del 12 novembre in Spagna Valencia. Tutte le altre vengono comunque proposte in differita.

Le piattaforme dei bookmaker per lo streaming MotoGP

Nella lista delle possibilità per vedere in streaming la MotoGP rientrano anche i siti dei bookmaker. Non è scontato riuscire a vedere tutti gli impegni in calendario poiché nella maggior parte dei casi occorre essere iscritti, avere un conto aperto ed essere attivi. E in aggiunta alcune delle piattaforme, frequentate o meno che siano, non trasmettono il live streaming della MotoGP all'interno dei Paesi dei circuiti. Ma vale la pena fare un tentativo perché potrebbe rivelarsi decisivo.

Il capitolo app per iPhone e iPad, smartphone e tablet Android e Windows Phone è molto ricco. MotoGP Live Experience 2017 è un software a pagamento che propone il live timing, il real time tracking, i video dei migliori momenti di ogni sessione e le immagini del campionato del mondo al termine di ogni corsa. E ancora, ultime notizie, foto, commento audio e scritto live e la guida MotoGP ovvero statistiche e informazioni di ogni evento, pilota e squadra.