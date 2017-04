MotoGp streaming gratis diretta live

Ci sono tante possibilità per vedere la MotoGP in streaming sul web, anche gratis, in chiaro e per tutti.

Prove e gare della MotoGp sono proposti da Sky non solo sulle emittenti dedicate. Perché a disposizione degli utenti ci sono anche l'applicazione Sky Go, riservata ai soli abbonati, per la visione in mobilità da smartphone e tablet, e la piattaforma web Now TV per lo streaming da PC. In questo caso non c'è bisogno di sottoscrivere alcun contratto e non serve la parabola. Per chi preferisce la visione via web, un sicuro punto di riferimento è il sito ufficiale motogp.com. Oltre a una serie di informazioni aggiornate su piloti, scuderie, circuiti e calendario delle partenze, ci sono anche alcune soluzioni per la visione delle gare. Tutta la stagione richiede un impegno di spesa preventivo di 139,95 euro nella versione MultiScreen e di 99,95 euro nella versione standard, in cui mancano il layout personalizzato e la modalità 6 Live Feeds.

MotoGP streaming gratis italiano

Un'altra possibilità per vedere la MotoGP in streaming sul web, ma questa volta in chiaro e per tutti, è rappresentata da TV8, raggiungibile sull'8 del digitale terrestre e sul sito ufficiale. Tuttavia non sono trasmesse tutte le corse. Le prossime sono quelle del Gran Premio del 4 giugno in Italia Mugello, del Gran Premio dell'11 giugno in Spagna Catalunya, del Gran Premio del 25 giugno in Olanda Assen, del Gran Premio del 6 agosto in Repubblica Ceca Brno, del Gran Premio del 13 agosto in Austria Red Bull Ring, del Gran Premio del 10 settembre a San Marino Misano, del Gran Premio del 15 ottobre in Giappone Motegi, del Gran Premio del 12 novembre in Spagna Valencia.

A proposito di MotoGP, tra le app a disposizione c'è MotoGP Live Experience 2017 per device Android e Windows Phone, iPhone e iPad. L'elenco delle funzionalità è piuttosto lungo: il Real Time Tracking, i video, le ultime notizie, le foto, il commento audio live e quello scritto live, il Live Timing, la Guida MotoGP e il Live & On-Demand.

Siti delle emittenti per MotoGP streaming

Tra le varie soluzioni per lo streaming della MotoGP si aggiungono quelle dei siti delle emittenti non italiane. Il condizionale è d'obbligo sia perché non tutti assicurano questa opportunità, e sia per via di un orientamento giudiziario mai unanime. Ci sono ad esempio

la Grecia con Ellinikí Radiofonía Tileórasi, la Finlandia con Yleisradio Oy, il Kosovo con Radio Television of Kosovo, la Georgia con Georgia Public Broadcasting, l'Ecuador con RedTeleSistema, l'Irlanda con Raidió Teilifís Éireann, la Germania con Zweites Deutsches Fernsehen, l'Indonesia con Rajawali Citra Televisi Indonesia, l'Honduras con Televicentro, il Lussemburgo con Radio Television Luxembourg.

Streaming MotoGP con le piattaforme dei bookmaker

Lo streaming con i siti dei bookmaker sta prendendo progressivamente piede anche in Italia e può rivelarsi una chance in più anche per vedere la MotoGP. Ma non tutti i Gran Premi sono trasmessi con regolarità ed esistono dei paletti ben precisi che ne limitano la fruizione, come quelli relativi alla registrazione, all'apertura di un conto e all'essere giocatori attivi.