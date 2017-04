MotoGp Stati Uniti streaming per vedere gara MotoGp gratis diretta live

Negli Stati Uniti c’è attesa per assistere alla reazione del campione del mondo in carica Marquez ancora a secco dopo le prime due gare e determinato a non far scappare via la coppia della Yamaha

Come vedere la MotoGp negli Stati Uniti in streaming

La caccia dei tifosi e degli appassionati della MotoGp ai modi migliori per vedere in streaming il Gran Premio degli Stati Uniti è ormai aperta da diverse ore. La sofferenza di tifosi ed appassionati, dettata dall’interminabile, o almeno così sarà sembrato, lasso di tempo intercorso tra il precedente Gran Premio e quello che si correrà in questo fine settimana negli Stati Uniti, sta per essere spazzata via da un week end che promette faville. Sofferenza accentuata nel fine settimana pasquale quando le monoposto della Formula 1 schizzavano all’impazzata in Bahrain,ma stavolta la storia si ripeterà a parti inverse.

Negli Stati Uniti c’è attesa per assistere alla reazione del campione del mondo in carica, quel Marquez ancora a secco dopo le prime due sfide e determinato a non far scappare via la coppia in blu, il colore della Yamaha. Chi non ha ancora preso confidenza con l’utilizzo di internet e ha bisogno di qualche ulteriore informazione in materia, potrà dissetare la propria sete di conoscenza leggendo questo articolo. Magari in questo modo riuscirà anche a vedere la gara gratis in diretta streaming.

MotoGP 2017 Stati Uniti streaming

Tra i diversi modi che verranno utilizzati ci saranno molti che sceglieranno, per vedere il Gran Premio della MotoGP 2017 che si correrà negli Stati Uniti, grazie allo streaming. Anche in questo caso bisogna sapere che ci sono diverse opportunità da scegliere. C’è quella, per esempio, molto gettonata di provare con i siti delle emittenti che operano fuori dagli italici confini.

Non c’è ancora una decisione omogena sulla liceità di questa alternativa perché i tribunali si sono divisi e non sono ancora giunti a un pronunciamento comune. Si può fare qualche tentativo provando con:

Malta con Public Broadcasting Services Limited; Lussemburgo con Radio Television Luxembourg; Macedonia con Makedonska Radio Televizija; Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands; Irlanda con Raidió Teilifís Éireann; Paraguay con Sistema Nacional De Television; Indonesia con Rajawali Citra Televisi Indonesia; Kosovo con Radio Television of Kosovo; Honduras con Televicentro; Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal.

In ogni caso, non tutti i siti web trasmettono le immagini in streaming per via di blocchi geografici che potrebbero intervenire ad impedire la visione dell’evento prescelto al di fuori dei Paesi di provenienza.

Streaming italiano gratis live MotoGP

Altra soluzione potrebbe essere quella di puntare su TV8 disopnibile sul digitale terrestre digitando il tasto otto. Un’emittente che rientra nella vasta galassia Sky e ne condivide la qualità delle immagini e la telecronaca in italiano. Chi si affiderà a TV8 per lo streaming italiano gratis live della Moto GP dovrà sapere che delle diciotto gare ben otto verranno proposte in real time, le altre dieci invece in differita.

Dove vedere Moto Gp Stati Uniti streaming piattaforme bookmaker

Ci sono poi nuovi modi che si stanno diffondendo a macchia d’olio anche in Italia e che offrono la soluzione per quelli che sono ancora indecisi su dove vedere il Gran Premio di MotoGP negli Stati Uniti in streaming. Uno di questi è quello di utilizzare le piattaforme dei bookmaker. Non è automatico che siano visibili tutte le sfide, anche per la presenza di blocchi geografici.

E poi sono presenti limiti associati alla registrazione e alla necessità di aprire un conto, oltre a quelli di dimostrare di essere giocatori attivi. Infine, da non perdere di vista il sito ufficiale motogp.com che propone le gare delle tre classi in diretta streaming e on demand in alta definizione. L'intera stagione ha un costo di 139,95 euro nella versione MultiScreen e di 99,95 euro nella versione standard, da cui sono esclusi il layout personalizzato e la modalità 6 Live Feeds.