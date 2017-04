MotoGp streaming. Dove vedere

Non è affatto difficile vedere in streaming prove e gare della MotoGP. Ecco una serie di modi per visualizzare le immagini.

Come vedere in streaming prove e gare della MotoGP? Quali sono le soluzioni per PC, smartphone e tablet? In prima battuta c'è Sky con i suoi due canali dedicati. Poi c'è l'app Sky Go, gratuitamente scaricabile ma la cui fruizione è riservata ai soli abbonati. Infine c'è la piattaforma web Now TV con cui è possibile acquistare anche un solo mese di programmazione. Altre soluzioni arrivano dal sito ufficiale del campionato della MotoGP, motogp.com. Tutto la stagione richiede un impegno di spesa di 139,95 euro nella versione MultiScreen e di 99,95 euro in quella standard senza il layout personalizzato e la modalità 6 Live Feeds. Ci sono anche gli abbonamenti mensili a 17,49 euro per il pacchetto MultiScreen e a 12,49 euro per la release standard.

Streaming MotoGP con i siti delle emittenti

Questa opportunità per lo streaming della MotoGP è controversa poiché ci sono state più pronunce dei giudici e non tutte nella stessa direzione. Si tratta comunque dell'opportunità di vedere le corse in live streaming da smartphone e tablet, ma anche PC e Mac sfruttando i siti delle emittenti oltre confine. In molti, tuttavia, non danno questa possibilità o hanno sviluppato tecnologie per impedire la visione al di fuori dei confini nazionali. In ogni caso, è possibile tentare con le emittenti di

Grecia con Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras con Televicentro, Irlanda con Raidió Teilifís Éireann, Ecuador con RedTeleSistema, Georgia con Georgia Public Broadcasting, Germania con Zweites Deutsches Fernsehen, Cipro con Cyprus Broadcasting Corporation, Finlandia con Yleisradio Oy, Indonesia con Rajawali Citra Televisi Indonesia, Kosovo con Radio Television of Kosovo.

MotoGP per lo streaming italiano

Ecco poi TV8, raggiungibile sul numero 26 del digitale terrestre, che trasmette in chiaro, per tutti e anche in streaming parte delle corse. Le prossime in calendario sono quelle del Gran Premio del 4 giugno in Italia Mugello, del Gran Premio dell'11 giugno in Spagna Catalunya, del Gran Premio del 25 giugno in Olanda Assen, del Gran Premio del 6 agosto in Repubblica Ceca Brno, del Gran Premio del 13 agosto in Austria Red Bull Ring, del Gran Premio del 10 settembre a San Marino Misano, del Gran Premio del 15 ottobre in Giappone Motegi, del Gran Premio del 12 novembre in Spagna Valencia.

MotoGP streaming con link bookmaker

La novità di questi ultimi tempi che si può sfruttare per vedere in streaming la MotoGP sono i siti di bookmaker. Le principali agenzie operanti in Italia propongono le immagini sulle piattaforme web, anche se con una serie di limiti. Come quella relativa al ventaglio ristretto delle gare trasmesse. Senza dimenticare che questa opportunità è generalmente riservata a chi ha attivato un account ed è attivo nelle puntate online. In ogni caso è un'opzione supplementare per lo streaming delle corse della nuova stagione della MotoGP. Infine, per dispositivi mobile ovvero per device Android e Windows Phone, iPhone e iPad, c'è l'app MotoGP Live Experience 2017, attraverso cui accedere al Real Time Tracking, ai video, alle ultime notizie, alle foto, al commento audio live e a quello scritto live, al Live Timing, alla Guida MotoGP e al Live & On-Demand.