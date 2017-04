Juventus Genoa streaming per vedere partite Serie A calcio gratis diretta live

Come vedere in streaming la sfida di Serie A tra Juventus e Genoa con i siti web

La Juventus sta lentamente gettando le basi per il triplete 2016/2017. La capolista affronterà il Genoa, i tifosi di entrambe le squadre sono già alla ricerca dei modi migliori per vedere in streaming questa sfida che si preannuncia molto interessante visto che potrebbe ulteriormente avvicinare i bianconeri al sesto scudetto consecutivo.

Un record in Serie A e per il calcio italiano. Il web infatti offre tante possibilità di vedere gratis live in streaming comodamente dal proprio divano la sfida di calcio che si desidera: oltre alle vie ufficiali, quelle rappresentate da Mediaset Premium e Sky, è infatti possibile guardare l’evento prescelto sui numerosi siti delle emittenti satellitari che operano fuori dai confini nazionali, senza considerare i portali web dei bookmaker che, sempre più spesso vengono utilizzati per vedere le immagini delle sfide della Serie A. Potrebbe essere anche il caso di Juventus Genoa.

Juventus Genoa streaming con i siti delle emittenti fuori dall’Italia

Uno dei migliori modi per vedere Juventus Genoa in streaming è quello di provare con i siti delle emittenti che operano fuori dall’Italia. Bisogna però essere pratici del web, armarsi di pazienza e iniziare le ricerche consapevoli del fatto che non sempre l'esito sarà sempre positivo. Tale procedura, considerando che dal punto di vista giudiziario gli orientamenti dei tribunali europei non sono omogenei, non sempre garantisce l’esito positivo. Eppure è sempre consigliabile fare un tentativo, dal momento che questo sistema oltre a essere gratuito è anche del tutto legale.

Macedonia con l'emittente Makedonska Radio Televizija; Svezia con l'emittente Modern Times Group; Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije; Portogallo con l'emittente Rádio e Televisão de Portugal; Suriname con l'emittente Surinaamse Televisie Stichting; Svizzera con l'emittente Schweizer Radio und Fernsehen; Malta con l'emittente Public Broadcasting Services Limited; Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television; Repubblica con l'emittente Ceca Ceská Televize; Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands; Slovacchia con l'emittente Slovenská Televízia.

Streaming italiano di Juventus Genoa con Sky e Premium

Sky e Premium, rappresentano una delle soluzioni più efficaci grazie alle rispettive piattaforme streaming Sky Go e Mediaset Play. Per utilizzare uno dei due streaming sarà però prima necessario registrare un contratto, per poi poter guardare le sfide anche su Pc, Mac, smartphone e tablet.

Sky Go, in particolare, offre la possibilità di comprare un singolo evento per volta: questi due metodi, per adesso, a fronte di una piccola spesa, assicurano senz'altro il sistema più sicuro di vedere una sfida in streaming, oltre a garantire la telecronaca in italiano, piccolo dettaglio che per molti utenti rappresenta una conditio sine qua non.

Juventus Genoa live streaming diretta gratis con i siti dei bookmaker

Un'altra soluzione per vedere anche Juventus Genoa live streaming gratis è quello di utilizzare i siti dei bookmaker. Anche in questo caso l'esito della vostra ricerca non sarà del tutto sicuro, eppure, anche in questo caso si tratterebbe di un sistema del tutto legale e anche gratuito. Inoltre, la gran parte di questi siti prevedono un'iscrizione e anche un conto aperto, eppure sono tante le persone che amano guardare la partita vivendo anche il brivido della scommessa e per loro questa potrebbe essere senz'altro la soluzione più comoda.