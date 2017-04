Juventus Genoa streaming. Siti web. Dove e come vedere

La strada per lo scudetto è lastricata di buone intenzioni. Per questo Allegri ha caricato a molla un ambiente che potrebbe affrontare con sufficienza la sfida con il Genoa. Un errore da evitare

La stagione della Juventus entra nel vivo contro il Genoa. La squadra bianconera sta costruendo la strada verso il triplete e se questo, per alcuni amanti del pallone, può sembrare strano per Massimiliano Allegri era già chiaro in estate quando programmava, settimana dopo settimana, la sua esaltante stagione.

Assumono un nuovo significato le sue parole di inizio anno, quando parlava di una squadra che doveva essere in grado di vincere anche giocando con il freno a mano tirato in modo tale da arrivare alla parte finale della stagione con il vento in poppa. E adesso che la finale di Coppa Italia è stata raggiunta e lo scudetto è praticamente già virtualmente vinto, non resta che concentrarsi sulle semifinali della competizione europea più prestigiosa dove i bianconeri affronteranno il Monaco, squadra ostica ma non imbattibile, penultimo avversario prima della sfida decisiva.

Ma adesso c'è prima un altro ostacolo da superare, la sfida interna contro il Genoa, squadra che già all'andata aveva avuto l'ardore di battere la Juve e che adesso la capolista dovrà tentare di rimettere al suo posto inferendole l'ennesima vittoria. Proprio per tale ragione i tifosi di entrambe le squadre si sono messi già a caccia dei siti web che aiuteranno a capire meglio dove e come vedere la sfida di Torino in streaming.

Juventus Genoa Allegri deve reinventare il centrocampo

Allegri deve reinventare il centrocampo per garantire un po’ di riposo a chi ha bisogno di rifiatare dopo un mese davvero intenso. A dare qualche piccolo grattacapo al tecnico della Juventus, in vista della sfida contro il Genoa, è la squalifica di Pjanic che non sarà tra i convocabili: al suo posto il tecnico Allegri dovrà scegliere tra Marchisio, ancora non al 100% della forma, e Rincon che non può garantire le stesse geometrie dell'ex centrocampista della Roma o del Principino.

Anche Cuadrado potrebbe non essere al top della forma, durante l'ultimo match contro il Barcellona, la freccia destra ha subito un piccolo infortunio alla schiena e forse dovrebbe cedere il posto a Lemina che in quel ruolo sta dimostrando di poter rappresentare una buona alternativa.

Juventus Genoa dubbi di formazione per Juric

I dubbi sulla formazione attanagliano in queste ore anche Juric. Il Genoa non potrà contare sulla squadra al completo: il giudice sportivo, infatti, ha fermato Pinilla, Izzo e Rigoni, mentre Perin e Rubinho continuano con i loro guai fisici. In porta, con ogni probabilità, ci sarà Lamanna, in attacco, ad affiancare Simeone, sono da valutare le condizioni di Pandev, che potrebbe subentrare a partita in corso. Il Genoa e i suoi tifosi sperano di poter giocare lo stesso scherzetto dell'andata, quando i rossoblù rifilarono un pesante 3-1 alla capolista.

Dove e come vedere Juventus Genoa in streaming

Saranno tantissimi i tifosi che si stanno chiedendo dove e come vedere Juventus Genoa. Tante le modalità su come vedere i novanta minuti di San Siro. Anche Inter Milan potrà essere vista live gratis in streaming e in italiano su Sky Sport e Mediaset Premium attraverso le piattaforme streaming Sky Go e Premium Play.

Soluzione valida solo per chi ha sottoscritto un abbonamento ovviamente. Now TV, invece, permette di acquistare una sola gara anche a chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre il canale satellitare. In questo modo la partita si potrà vedere anche su cellulari e tablet Android o Apple. Tim propone ai suoi clienti la possibilità di vedere le partite su tablet e cellulare al costo di 1,99 euro. Oltre alle possibilità indicate in precedenza, si può optare per la scelta sul web di alcuni canali satellitari che operano fuori dai patri confini. Per esempio Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen.

Da non dimenticare la possibilità offerta dai siti dei bookmaker che presentano alcuni limiti non trascurabili come l’obbligo di iscriversi alla piattaforma e di essere attivo, cioè scommettere di frequente.