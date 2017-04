Streaming Juventus Genoa Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Prove di triplete. Non sarà facile, ma la Juventus ha tutte le carte in regola per ripetere l'impresa dell'Inter di Mourinho e la sfida al Genoa costituisce una importante tappa intermedia. I bianconeri hanno preparato la stagione nei minimi dettagli: rinforzando un attacco già devastante con l'acquisto di Gonzalo Higuain che riesce a dare un incredibile equilibrio alla squadra.

Hanno programmato la preparazione atletica in modo da arrivare a questo preciso punto della stagione al top della forma fisica; ha saputo in corso d'opera cambiare il suo modulo di riferimento in modo da trovare una quadratura ancora più letale e imbattibile, in Serie A e a quanto pare anche in Europa. Adesso allo Stadium arriverà il Genoa, squadra che non naviga in acque tranquille in classifica anche se, a meno di clamorosi capovolgimenti di fronte, ancora non rischia lo spettro retrocessione.

Ciò nonostante, quella che si presenterà a Torino non sarà certo una vittima sacrificale di giornata, anche perché ricordiamo che il Grifone ha già battuto in stagione la Juventus andando a calare un pesantissimo tris che aveva, anche se solo per un momento, fatto tremare i tifosi della Juve. Ora per la squadra bianconera c'è la possibilità di vendicare la sconfitta all'andata, i tifosi non aspettano altro e sono già alla ricerca dei migliori siti streaming per vedere live gratis Juventus Genoa.

Juventus Genoa due defezioni tra i bianconeri

La Juventus 2016/2017 ha ormai un'ossatura ben definita: a parte qualche rotazione in difesa, la squadra di Allegri presenta dalla cintola in su ormai alcuni calciatori che possono essere definiti titolarissimi: una linea mediana composta da Khedira e Pjanic, due esterni tuttofare come Cuadrado e Mandzukic, e l'attacco albiceleste composto da Dybala e Higuain. Ebbene questa volta il tecnico livornese dovrà registrare ben due defezioni tra i bianconeri.

È il caso di Pjanic che dovrà scontare un turno di squalifica e Cuadrado, uscito malconcio dall'ultima sfida di Champions League contro il Barcellona. Al posto di Pjanic è ballottaggio tra Marchisio e Rincon, con il primo non ancora al top della forma, e il secondo che non assicura lo stesso tasso tecnico. Al posto di Cuadrado, invece, quasi sicuramente vedremo Lemina che ha già dimostrato in altre occasioni di saper gestire bene il lavoro di esterno alto.

Juventus Genoa tante assenze nelle fila rossoblù

Tante assenze invece nelle fila rossoblù: ben tre gli squalificati che non faranno parte del match: Pinilla, Izzo e Rigoni, mentre tra i pali continuano i problemi in infermeria con Perin e Rubinho ko e Lamanna unico portiere disponibile. Da valutare anche le condizioni di Pandev, ancora alle prese da un problema alla schiena anche se lo staff medico dei rossoblu sembra far trapelare cauto ottimismo: il macedone ex Lazio, Inter e Napoli potrebbe entrare a partita in corso.

Juventus Genoa live gratis su siti streaming

E allora quelli che vorranno avvalersi di questa possibilità dovranno solo capire come vedere Juventus Genoa live gratis in streaming. Cresce il numero di quelli che provano con i siti delle emittenti satellitari che operano fuori dall’Italia come per esempio Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg.

Per chi cerca una qualità ancora maggiore e ha sottoscritto l’abbonamento resta in piedi l’offerta streaming di Sky e Mediaset Premium rispettivamente con Sky Go e Mediaset Play. I non abbonati possono valutare l’offerta di Now Tv che garantisce la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni oppure provare con i siti dei bookmaker.