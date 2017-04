Juventus Genoa streaming quando e come

Tra poco più di un mese conosceremo il reale valore della Juventus che affronterà un Genoa determinato, come all’andata, a vendere cara la pelle. Se sarà la vincitrice del triplete che ridarà lustro al calcio italiano, o se la stagione miracolosa dei bianconeri si concluderà con ‘il solito’ scudetto, accompagnato magari dalla quasi altrettanto solita Coppa Italia.

La squadra di Allegri ha lavorato sodo sin dall'inizio dell'anno per arrivare fino a dove arrivata in questo momento: programmando la stagione giornata dopo giornata in modo da giungere a questa fase del campionato nel pieno della sua forza fisica. In Champions League, la squadra bianconera dovrà affrontare il Monaco in semifinale, la finale di Coppa Italia contro la Lazio è già cosa certa, per lo scudetto manca ancora il benestare dell'aritmetica: per ottenerlo bisognerà ancora vincere qualche partita, cosa che ai bianconeri, ormai, viene abbastanza facile.

Ma attenzione alla prossima sfida: a Torino arriverà il Genoa che, nonostante una stagione sottotono può fregiarsi di essere una delle poche squadre ad aver battuto la Juventus quest'anno. I rossoblù vorranno bissare le emozioni dell'incredibile tris rifilato alla capolista nel girone d'andata, i bianconeri cercheranno vendetta, sportiva s’intende, per avvicinarsi ancora di più all'obiettivo scudetto. Quando e come vedere in streaming Juventus Genoa sarà l’obiettivo di moltissimi utenti.

Juventus Genoa pochi dubbi per Allegri

La Juventus ormai è una schiacciasassi. Pochi dubbi anche questa volta per Allegri, dunque. Tutti gli ingranaggi sono ben oliati e il tempo degli esperimenti tattici, almeno per quest'anno, è terminato. La Juventus affronterà il Genoa con la stessa mentalità con cui ha affrontato il Barcellona, lasciando agli avversari la prima mossa, pressando alti, stando attenti a non rischiare mai di subire gol e sempre pronti a dare sui piedi di Dybala e Higuain la palla giusta da depositare alla spalle del portiere avversario.

L'unico vero dubbio per il tecnico bianconero Massimiliano Allegri riguarderà il centrocampo: Pjanic, infatti, dovrà scontare un turno di squalifica e non potrà essere del match. Al suo posto ballottaggio tra Marchisio, che però ancora non sembra al top della forma, e Rincon che, pur garantendo tanta corsa in mezzo al campo, non può offrire le geometrie dei suoi compagni di squadra. Allegri dovrà valutare anche le condizioni di Cuadrado uscito dolorante dalla ultima sfida di Champions contro il Barcellona.

La freccia della corsia di destra ha subito un piccolo infortunio alla schiena e bisognerà aspettare gli ultimi istanti per decidere se potrà essere regolarmente usato oppure no: al suo posto, in tal caso, già scalpita Lemina che sembra aver ritrovato nuova linfa vitale nel suo nuovo ruolo di esterno di centrocampo.

Juventus Genoa quante assenze nel Grifone

Quante assenze nel Grifone. Juric dovrà fare di necessità virtù se vorrà provare ad uscire indenne dalla difficile sfida dello Stadium. Pinilla, Izzo e Rigoni saranno out per squalifica, mentre i portieri Perin e Rubinho sono ancora alle prese con i rispettivi guai fisici: tra i pali spazio a Lamanna. Anche le condizioni di Pandev sono ancora da valutare, ma il macedone potrebbe essere arruolabile almeno per entrare a partita in corso.

Quando e come vedere Juventus Genoa in streaming

Saranno tantissimi i tifosi che si stanno chiedendo quando vedere Juventus Genoa in streaming. Alcuni preferiranno restare a casa seduti comodamente sul divano altri invece opteranno per i locali, gli amici o ancora i dispositivi mobili. Tante le modalità su come vedere i novanta minuti di Torino in streaming.

Anche Juventus Genoa potrà essere vista ad esempio live gratis in streaming e in italiano su Sky Sport e Mediaset Premium attraverso le piattaforme streaming Sky Go e Premium Play. Soluzione valida solo per chi ha sottoscritto un abbonamento. Now TV, invece, permette di acquistare una sola gara anche a chi non è abbonato a Sky, tenendo invariata la qualità che offre il canale satellitare. In questo modo la partita si potrà vedere anche su cellulari e tablet Android o Apple. Oltre alle possibilità indicate in precedenza, si può optare per la scelta sul web di alcuni canali satellitari che operano fuori confine.

Per esempio Kosovo Radio Television of Kosovo, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Lussemburgo Radio Television Luxembourg Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Honduras Televicentro, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi.

Da non dimenticare la possibilità offerta dai siti dei bookmaker che presentano alcuni limiti non trascurabili come l’obbligo di iscriversi alla piattaforma e di essere attivo, cioè scommettere di frequente.