Pescara Roma streaming

Pescara Roma nel segno di Zeman. Nessuno, neanche il campo, potrà mai cancellare i meravigliosi anni che il boemo ha vissuto all’ombra del Cupolone, sponda giallorossa. Per comprendere la grande intesa che si è consolidata tra il boemo e la squadra che oggi è agli ordini di Luciano Spalletti, basta ricordare che il tecnico che ha dato spettacolo con il Foggia dei miracoli è entrato nel cuore dei tifosi perfino dopo aver allenato gli odiati rivali della Lazio.

Tanto da essere invocato nuovamente sulla panchina della Roma a furor di popolo. Ma si sa, le minestre riscaldate non riescono mai bene. Ma Pescara Roma non sarà certamente il momento dei ricordi e dell’amarcord. Non almeno nei novanta minuti di gara durante i quali le due formazioni dovranno pensare ai loro affari. Ma la storia d’amore tra Zeman e la Roma attirerà senza dubbio la curiosità degli amanti del bel calcio e di questo tipo di emozioni. Quanti di loro decideranno di vedere la sfida in streaming?

Quando c’è di mezzo la Roma non può mai essere una giornata qualsiasi per Zeman che sfida il suo grande amore, la squadra che senza dubbio gli ha rapito il cuore oltre ogni dubbio. Una storia d’amore pura, bella, di quelle che solo lo sport riesce a raccontare. E nei cuori dei supporters giallorossi rimarrà per sempre la gratitudine per un uomo che, con i suoi modi burberi e la sigaretta sempre accesa, ha lasciato un segno indelebile che nemmeno la parentesi negativa del suo ritorno sfortunato, potrà mai cancellare.

Ora però bisogna pensare al Pescara e Zeman avrà di che essere preoccupato. Se Bovo sembra farcela, Campagnaro e Stendardo potrebbero saltare la sfida a causa di problemi fisici. Bahebeck e Benali invece dovrebbero completare il tridente d’attacco con Caprari, anch’egli un ex.

Tutti disponibili per Spalletti, tranne Florenzi ovviamente. Anche Rudiger e Emerson sono rientrati in gruppo e puntano a una maglia da titolare nella retroguardia giallorossa. Stesso discorso per Perotti che dovrà vincere il ballottaggio con El Shaarawy per essere sicuro di andare in campo fin dal primo minuto.

