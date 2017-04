Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 svolta triplice per rilancio pensioni

Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane potrebbe prospettarsi una vera e propria immediata triplice svolta importante per il rilancio di questioni fondamentali nel nostro Paese, novità per le pensioni comprese. Stiamo parlando di:

nuove elezioni presidenziali che si terranno domenica 23 in Francia corsa alla segreteria della maggioranza, le cui primarie si terranno domenica prossimo 30 aprile; voto sul nuovo documento di programmazione economica, mercoledì 26 aprile.

Elezioni in Francia e impatti attesi in Italia

Le elezioni francesi sono il primo passo verso possibili importanti cambiamenti anche nel nostro Paese, in relazione alle importanti questioni in discussioni, novità per le pensioni in primis, visto che le ultime notizie confermano che nei programmi di tutti i candidati alle presidenziali sono presenti novità per le pensioni. Ricordiamo, inoltre, che proprio in Francia il sistema pensionistico è decisamente meno rigido di quello italiano, con possibilità di uscita dal lavoro all’età di 62 anni, soglia anagrafica che la candidata del Front National vorrebbe abbassare ancora fino a 60 anni ma non solo. Tra le proposte di novità per le pensioni avanzate dai candidati alle elezioni francesi:

novità per le pensioni con regole uguali per tutti e contestuale abolizione dei regimi speciali per eliminare ogni discriminazione; età pensionabile per tutti a 60 anni e 40 anni di contributi; novità per le pensioni con aumento a 65 anni dell’età di uscita con unione dei regimi del settore privato e pubblico.

Primarie per la segreteria del centrosinistra e ripercussioni su novità per le pensioni

Altra importante svolta nel cammino verso il rilancio di novità per le pensioni importanti e ulteriori rispetto alle novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 attuali, ancora molto limitate e sperimentali, potrebbero essere le primarie della maggioranza, che, in base all’esito, potrebbero portare ad elezioni politiche subito e, come ormai ben sappiamo, andare al voto subito significherebbe avere l’occasione ideale di rilancio delle attese novità per le pensioni, come quota 100 e quota 41 per tutti senza oneri, su cui tutti gli schieramenti politici punterebbero per conquistare nuovi consensi ed elettori, considerando quanto caro sia ai cittadini il tema delle pensioni, insieme a quelli di occupazione e imposte. Ma con le primarie della maggioranza comunque ci potrebbe essere un importante rilancio delle novità per le pensioni, considerando che tutti e tre i candidati, ex premier, responsabile del Dicastero della Giustizia e governatore della Puglia, sono decisamente pronti a rilanciare novità per le pensioni ma anche misure di assistenza e sostegno sociale, come l’assegno universale che, ricordiamo, il presidente della Puglia ha già introdotto lo scorso anno nella sua regione.

Voto su nuovo documento di programmazione economica, misure e novità per le pensioni ancora nulle

Erano state annunciate per le successive stesure del nuovo documento di programmazione economica le ulteriori novità per le pensioni che, fino a qualche settimana fa, si diceva sarebbero state protagoniste dei nuovi confronti tra esecutivo e forze sociali per una nuova analisi della loro fattibilità, dalla novità per le pensioni di quota 100 alla revisione del meccanismo delle probabilità di vita. In realtà, al momento le prospettive di inserimento delle importanti novità per le pensioni nel nuovo documento finanziario sembrano nulle, con possibilità di sostituzione delle stesse con il nuovo piano di riduzione delle imposte sull’occupazione per rilanciare, appunto, l’impiego giovanile.

E si tratta di nuove intenzioni che negli ultimi giorni hanno suscitato non poche contestazioni, visto il timore, secondo quanto riportano le ultime notizie, di un nuovo fallimento, come quello registratosi con la nuova norma per l’occupazione introdotta dal precedente esecutivo e che non ha portato ai risultati sperati e stimati. Tutto, però, stando alle ultime e ultimissime notizie, si giocherà probabilmente sulle trattative comunitarie e i reali provvedimenti del nuovo documento di programmazione economica potrebbero essere ancora incerti e bloccati concretamente fino a quando la Comunità non si esprimerà sulla cosiddetta manovrina presentata dall’Italia.