Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 resoconto da Upb, Forze Sociali, Corte dei Conti, Bankitalia

Dopo la prima audizione già tenutasi sul nuovo documento i programmazione economica del centro studi dell’associazione degli imprenditori che, secondo le ultime notizie, sarebbe favorevole all’aumento dell’imposta sul valore aggiunto contestualmente alla riduzione delle imposte sull’occupazione che, secondo gli industriali, potrebbe essere una misura di stimolo alla ripresa dell’occupazione, preferita dunque all’approvazione delle novità per le pensioni importanti come quota 100 e quota 41 per tutti, si sono susseguite, come riportano le ultime notizie, ulteriori audizioni di:

Upb; Corte dei Conti; Bankitalia; Forze sociali.

Resoconto della riunione Upb

L'Upb, l’Ufficio parlamentare di bilancio, che ha il compito di valutare le stime economiche dell'esecutivo, dopo una prima bocciatura avrebbe deciso di accettare le nuove stime di crescita nonostante alcuni persistenti rischi e timori. Ma sottolinea anche che la parola finale spetta comunque all'esecutivo che potrebbe anche respingere le osservazioni dell'Ufficio stesso. Critico, dunque, sulle misure inserite nel nuovo documento di programmazione economica, l’Upb si riserva una attenta valutazione sulle nuove norme in campo fiscale che l’esecutivo vorrebbe attuare, nell’attesa del testo ufficiale. Per il presidente dell’Upb, nel 2018, stando alle ultime notizie, sarà necessaria una correzione di circa 15 miliardi di euro, pari allo 0,9% del Pil, che nei due anni successivi dovrà essere di 1,4 punti, ma sembra impossibile procedere su questa strada se nel nuovo documento finanziario non vi saranno ulteriori ultime notizie di revisione concreta di spesa, misura effettive di contrasto all’evasione fiscale e di misure espansive per promuovere la crescita e lo sviluppo di Italia, anche attraverso le importanti novità per le pensioni, come quota 100 o quota 41 per tutti che grazie a rilancio di occupazione e produttività avrebbero il merito di dare una spinta all’economia in generale.



Resoconto della riunione della Corte dei Conti

Per la Corte dei Conti, secondo le ultime notizie, la necessità è innanzitutto quella di ridurre il deficit all’1,2% del Pil nel 2018, con quella grande determinazione che, però, non sembra essere propria del mondo della politica italiana. Con riferimento alla necessità di riduzione del debito, secondo la Corte si tratta di un obiettivo che potrebbe essere perseguito attraverso:

disattivazione parziale della clausola di salvaguardia; misure fiscali; revisione della spesa pubblica e degli sprechi; distinzione di accesso alle prestazioni, con un primo passo importante verso la separazione tra spesa assistenziale e spesa prettamente pensionistica.

Resoconto della riunione di Bankitalia

E' di disponibilità la posizione di Bankitalia sulla ipotesi di aumento dell'imposta sul valore aggiunto che il ministro dell'Economia appena qualche giorno aveva annunciato di voler inserire nel nuovo documento economico ma su cui sembra forse voler fare un passo indietro. Stando a quanto riportano le ultime notizie, per Bankitalia non sarebbe da escludere una riconsiderazione delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto, che permetterebbe di reperire in tempi brevi le risorse economiche di cui si necessita per la definizione di misure importanti da inserire nel nuovo documento economico.

Resoconto della riunione delle forze sociali

Contrarie, invece, le forze sociali all’ipotesi di nuovo aumento dell’imposta del valore aggiunto. Stando a quanto riportano le ultime notizie, infatti, l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto e la contestuale riduzione del costo dell’occupazione non si prospetterebbero convenienti per i lavoratori, che, stando a quanto spiegato, non si capisce cosa ci guadagnerebbero. Secondo le forze sociali, se l’obiettivo è quello di rilanciare in maniera concreta l’occupazione, soprattutto giovanile, la soluzione migliore non è quella di continuare a tagliare le imposte sulla stessa occupazione, quanto definire un piano di effettivo rilancio degli impieghi, anche attraverso l’approvazione delle profonde novità per le pensioni come quota 100, quota 41 per tutti, revisione delle probabilità di vita, per modificare il rigido attuale sistema, permettendo prepensionamenti dei lavoratori più anziani, oggi costretti a rimanere sempre più a lungo a causa delle norme pensionistiche in vigore che hanno allungato l’età pensionabile per tutti bloccando, di conseguenze, l’ingresso nel mondo del lavoro dei più giovani, grande risorsa per rilancio della produttività e, quindi, dell’economia in generale.