Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Dell'Aringa, Costantini, Orioli

Diventa sempre più intenso lo scontro tra più anziani e più giovani nel nostro Paese con i primi che paradossalmente, stando a quanto emerge dalle ultime notizie, risultano i più occupati rispetto ai secondi che dovrebbero rappresentare, in realtà, la migliore risorsa su cui si dovrebbe contare. Ripetiamo, infatti, da tempo ormai, che attraverso un rilancio dell’occupazione giovanile si avrebbe il duplice vantaggio di dare nuova spinta a efficienza e consumi e l’unica strada per arrivare a questo traguardo sarebbe quella di approvazione di importanti novità per le pensioni come novità per le pensioni di quota 100, novità per le pensioni di quota 41 per tutti e novità per le pensioni di revisione delle probabilità di vita. Solo attraverso queste modifiche dell’attuale sistema, infatti, si potrebbe avviare quel turn over lavorativo al momento decisamente in stallo.

Le ultime affermazioni di Dell'Aringa e impatto su novità per le pensioni

E le ultime affermazioni dell’economista Carlo Dell’Arringa non fanno che confermare le ultime notizie appena riportate: secondo Dell’Arringa, infatti, un terzo degli impiegati italiani, cioè ben 7,5 milioni di persone, apparterrebbero alla fascia di età compresa tra i cinquanta e i sessantaquattro anni e nel mese di gennaio ben 91mila nuove assunzioni hanno interessato persone in età più avanzata rispetto a 74mila nuovi contratti per coloro che hanno un'età inferiore ai venticinque anni. Si tratta di numeri che, secondo Dell'Arringa, come del resto tutti gli studiosi, altro non sono che risultato delle attuali regole pensionistiche che hanno allungato l'età pensionabile per tutti, contribuendo a emarginare sempre più i giovani dal mondo occupazionale. Le intenzioni di Dell’Arringa sono orientate, infatti, soprattutto sull’introduzione di novità per le pensioni che favoriscono soprattutto coloro che sono rimasti senza occupazione e il mondo femminile.

Le ultime posizioni di Costantini e conseguenze per novità per le pensioni

L'aumento a lavoro dei più anziani rispetto ai più giovani si riflette, chiaramente, anche sui risultati e la produzione. Ne è convinto Fabio Costantini, direttore di Randstad Hr Solutions, secondo cui sarebbe necessario l’avvio concreto e per tutti della staffetta per trasferire le competenze e dare una giusta dimensione all'occupazione, puntando proprio su quei giovani, principali conoscitori di quelle tecnologie al momento necessarie per rilanciare la produttività. Per Costantini, servirebbero non solo la staffetta per il trasferimento di competenze tra i più anziani e i più giovani, ma anche nuove politiche retributive per valorizzare il lavoro dei più anziani, decisamente più competenti dei più giovani in termini di esperienza.

Le recenti posizioni di Orioli e impatto su novità per le pensioni

La crescita del grande divario tra impiegati più anziani e più giovani che quasi impone una revisione dell’attuale sistema attraverso novità per le pensioni che siano in grado di favorire l’occupazione dei più giovani, come quota 100 o quota 41 per tutti che avvierebbero un turn over al momento decisamente bloccato, è stata sottolineata anche dall’esperto Albero Orioli, che, stando a quanto riportano le ultime notizie, avrebbe proprio sottolineato il paradosso italiano dei cinquantenni più occupati rispetto ai ventenni e trentenni. Secondo le ultime notizie, infatti, se la crescita occupazione tra coloro che hanno tra quindici e ventiquattro anni è di un +0,8% che sale ad un +1,0% tra i trentacinque e i quarantanove anni, nella fascia tra i cinquanta e gli oltre sessant’anni l’aumento dell’occupazione è arrivato a segnare un +3% ed è chiaro come si faccia sentire fortemente l’impatto delle attuali norme pensionistiche che hanno allungato l’età pensionabile per tutti.

Il punto è che così facendo l’Italia sta davvero diventando un Paese per vecchi senza alcuna possibilità e prospettiva per i più giovani, il che è davvero deprimente, tanto da costringere questi ultimi a cercare fortuna e meriti fuori dai propri confini nazionali. Del resto, come detto, sono proprio i giovani i custodi delle importanti conoscenze tecnologiche del momento, necessarie per rilanciare la produttività, ma è anche vero che la competenza derivante dall’esperienza dei più anziani è introvabile tra i giovani. Ed è proprio la necessità di combinazione di questi due elementi, importanti per un nuovo sviluppo dell’economia italiana, che spinge a rilanciare quella staffetta che permetterebbe, appunto, l’alternanza tra più anziani e più giovani.