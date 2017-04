Real Madrid Barcellona streaming per vedere partite Liga Spagnola calcio gratis diretta live

Tutto pronto per la sfida tra Real Madrid e Barcellona. Gli occhi degli appassionati di tutto il mondo saranno puntati sul Bernabeu dove andrà in scena qualcosa di più che una semplice sfida di calcio

Come vedere Real Madrid Barcellona in streaming Liga Spagnola

Signori e signore benvenuti a Real Madrid Barcellona, ovvero il Grande Clàsico. La quintessenza del calcio mondiale. La sfida tra due superpotenze mondiali che hanno dato e continuano a dare spettacolo in tutto il mondo seguendo due filosofie diametralmente opposte. Un aspetto che ne accentua la già accesa rivalità. Che non ha radici solo sportive.

E se il Real Madrid di Zidane, oltre a guidare la Liga Spagnola è approdato anche in semifinale della Coppa dalle grandi orecchie, i blaugrana devono superare lo choc eliminazione patita con la Juve e provare a colmare il gap di tre punti in classifica che li separano dalla capolista Real. Spettacolo garantito. Real Madrid Barcellona è un evento di portata mondiale che appassionati di calcio bulimici di ogni angolo del pianeta non vorranno perdersi.

Saranno in tanti che opteranno per la diretta live streaming. Il web offre una miriade di soluzioni per vedere in streaming anche le sfida di calcio gratis: oltre alla strada tradizionale, che consiste, per gli utenti italiani, nella possibilità di vedere la sfida del Bernabeu su Fox Sport, canale 204 di Sky, visibile solo dagli abbonati, esistono tante altre interessanti alternative altrettanto valide. Siti delle emittenti satellitari che operano fuori dai confini nazionali, per esempio. Stesso discorso per quei portali web dei bookmaker che ormai rappresentano un'ottima soluzione per vedere in diretta streaming le sfide che si desiderano.

Real Madrid Barcellona con le emittenti che operano fuori dall’Italia

Un sistema efficace per vedere in streaming Real Madrid Barcellona è senz'altro quello di utilizzare uno dei numerosi siti delle emittenti satellitari che operano fuori dall’Italia. Occorrerà pazienza e determinazione visto che l’esito positivo non è garantito.

Potrebbero infatti attivarsi i famigerati blocchi geografici che impediscono di mandare le immagini al di fuori dei Paesi di origine. Conseguenza del mancato pronunciamento univoco dei tribunali europei sulla liceità di questa operazione. Però un tentativo lo si può fare comunque con:

Slovacchia con l'emittente Slovenská Televízia; Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije; Portogallo con l'emittente Rádio e Televisão de Portugal. Repubblica con l'emittente Ceca Ceská Televize; Suriname con l'emittente Surinaamse Televisie Stichting; Svizzera con l'emittente Schweizer Radio und Fernsehen; Macedonia con l'emittente Makedonska Radio Televizija; Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television; Malta con l'emittente Public Broadcasting Services Limited; Svezia con l'emittente Modern Times Group; Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands.

Streaming italiano di Real Madrid Barcellona con Sky

Chi vuole vedere in streaming e in italiano Real Madrid Barcellona non rinunciando a quella piacevole libertà garantita dall’utilizzo del proprio dispositivo mobile, smartphone o tablet per intenderci, può usufruire del servizio streaming offerto da Sky con l’apposita piattaforma Sky . Bisogna prima scaricarla, operazione semplice visto che è disponibile sia su Play Store, sia su App Store o deve essere un abbonato al pacchetto calcio del servizio Sky Online.

Real Madrid Barcellona live streaming con i siti dei bookmaker

Infine, un'ultima soluzione altrettanto valida, è quella di affidarsi ai siti dei bookmaker: così come i siti stranieri, anche questo sistema non è di esito certo, eppure è un modo gratuito di vedere live in streaming gratis Real Madrid Barcellona e tutte le altre sfide della Liga Spagnola. Sarà necessario iscriversi e aprire un conto online, soluzione che potrebbe non piacere ad alcuni, ma che per molti altri amanti delle scommesse, potrebbe rappresentare davvero la soluzione più semplice ed efficace.