Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Padoan, Gentiloni, Calenda

Si continua a parlare delle misure del nuovo iter economico, che pone le basi per i provvedimenti che dovrebbero essere inserite nella prossima manovra, ma regna uno strano silenzio sui provvedimenti fondamentali annunciati e poi ritirati, a partire dallo stesso ministro dell’Economia Padoan, che ha dimostrato un grande disincanto. Forse perché, in realtà, tutti sperano in fondo di andare ad elezioni subito?

Le recenti posizioni del ministro Padoan e conseguenze per novità per le pensioni

Il ministro dell’Economia Padoan, infatti, dopo aver portato avanti le sue ‘battaglie’ sulle misure del nuovo documento di programmazione, a partire da quel piano di privatizzazioni che non è stato mai appoggiato dall’ex premier, insieme ad altri provvedimenti piuttosto controversi, come l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto, sembra stia cambiando idea e aleggiano i dubbi su cosa si farà davvero e cosa no e su cosa potrebbe ancora cambiare, incertezze che dimostrano come anche lui possa essere tra coloro che pensano già al prossimo voto.

Il responsabile del Dicastero delle Finanze, infatti, in meno di 24 ore ha cambiato idea sull’aumento dell’imposta del valore aggiunto, che, secondo le ultime notizie, sarebbe stato anche sostenuto da diversi esponenti politici. Se, però, lo scenario che si prospetta al momento dovesse davvero essere quello di elezioni subito, sarebbe certamente positivo per il rilancio di novità per le pensioni come quota 100 o quota 41 per tutti da parte di tutti gli schieramenti politici, riproponendo concretamente quelle novità per le pensioni che al momento sembrano essere saltate.

Le ultime posizioni del premier Gentiloni e impatto su novità per le pensioni

La posizione di grande incertezza e dubbio del ministro dell’Economia si affianca a quella del grande silenzio da parte del premier Paolo Gentiloni che non si è per nulla pronunciato in questi ultimi giorni, come riportano le ultime notizie, sulle riunioni che si stanno portando avanti per definire concretamente le misure economiche necessarie per rilanciare la crescita italiana. Grande silenzio anche su quei provvedimenti che qualche tempo fa aveva rilanciato e che seppur impopolari e negativi sarebbero decisamente serviti per andare avanti con misure profonde e positive per tutti.

Era stato, infatti, proprio Gentiloni, che non si candiderà alle prossime elezioni per cui non ha bisogno di consensi, ad annunciare possibili misure peggiorative e anche impopolari come revisione della spesa per 7-14 miliardi annui; sull’estensione della fatturazione elettronica per tutti, che avrebbe garantito risparmi per ben 41 miliardi di euro; revisione di agevolazioni fiscali e alcune tipologie di pensioni, come baby pensioni, pensioni di guerra, invalidità, necessarie sia per ristabilire una sorta di equilibrio sociale sia per recuperare quelle importanti risorse economiche da reimpiegare poi per l’attuazione di provvedimenti positivi per tutti, a partire dalle importanti novità per le pensioni tanto attese. Ma tutto in tal senso sembra al momento bloccato.

Le recenti posizioni del ministro Calenda e conseguenze su novità per le pensioni

In riferimento all’intenzione di andare ad elezioni subito, il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, senza paure e remore ha parlato di possibili nuove alleanze, il che rappresenta un segnale decisamente importante del possibile avvicinarsi di un voto subito. L’ipotesi lanciate dal ministro Calenda, stando a quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, sarebbe quella di una grande alleanza nazionale tra centrodestra e centrosinistra per riuscire ad arginare la crescente nuova forza dei pentastellati, rilanciando obiettivi di crescita comuni, da una nuova spinta agli investimenti, fondamentale per Calenda, ad altre misure su cui centrodestra e centrosinistra si dicono concordi, come le novità per le pensioni importanti, come la quota 100 o la quota 41, che, stando alle ultime notizie, potrebbero rappresentare il vero volano per la ripresa occupazionale e, di conseguenza, di produttività e consumi, avviando un nuovo ciclo economico positivo.