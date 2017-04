Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 doppio bivio del Congresso per rilancio pensioni

Il Congresso della maggioranza come un doppio bivio che potrebbe traghettare direttamente verso elezioni politiche subito e al concreto rilancio delle novità per le pensioni perché, come abbiamo spesso ripetuto, le elezioni subito rappresenterebbero l’occasione ideale di rilancio di quelle profonde novità per le pensioni, come quota 100 e quota 41 per tutti senza alcun onere, che, come ben si sa, sono tra i temi particolarmente cari ai cittadini e che permetterebbero a tutti gli schieramenti politici di riconquistare fiducia, consensi e voti, per arrivare alla vittoria. Ma la situazione ad oggi sembra ancora piuttosto incerta.

Il doppio bivio del Congresso e obiettivi dei candidati

Il doppio bivio cui ci si ritrova davanti con il Congresso della maggioranza prevede, da una parte, un possibile nuovo approccio alle novità per le pensioni, a seconda del candidato che vincerà; e, dall’altra, la possibilità di elezioni subito, se dovesse vincere l’ex premier ed ex segretario stesso della maggioranza, con sblocco di diverse questioni, novità per le pensioni comprese. Ma andiamo con ordine. In corsa per la segreteria della maggioranza ci sono ex premier, responsabile del Dicastero della Giustizia e governatore della Regione Puglia, ognuno di loro ben predisposto all’attuazione (finalmente) di concrete e importanti novità per le pensioni in grado di modificare l’attuale sistema e strettamente collegate al rilancio dell’occupazione, soprattutto giovanile, tanto che le ultime notizie riportano anche i nuovi punti del Guardasigilli tra i quali, chiaramente, sono emerse richieste di novità per le pensioni e apertura a nuovi rapporti con le forze sociali, importanti ovviamente nel percorso di definizione proprio delle novità per le pensioni profonde.

Ma non solo: tutti e tre sono anche disponibili all’attuazione di ulteriori misure assistenziali e di sostegno per la fasce di popolazione più debole. Non dimentichiamo, infatti, che proprio l’ex premier qualche settimana fa ha parlato della possibilità di introduzione dell’assegno universale ma collegato alla ricerca attiva di un nuovo impiego o alla partecipazione a corsi di formazione professionale o di specializzazione. Chi vince, dunque, potrebbe cambiare l’approccio alle novità per le pensioni sia da un punto di vista di qualità delle stesse importanti novità per le pensioni da attuare, sia da un punto di vista di tempi e velocità.

Se poi dovesse vincere le primarie della segreteria della maggioranza l’ex premier, probabilmente, stando a quanto riportano le ultime notizie, si andrebbe ad elezioni subito. E’ noto, infatti, che l’ex premier stia lavorando per anticipare il voto, che alcune ultime notizie riportano prima dell’estate ma che molto più plausibilmente si terrà a settembre. Ma in tal caso ci sarà il grande ostacolo del Presidente della Repubblica da superare e che sappiamo non vuole andare ad elezioni prima, invitando ad attendere la naturale scadenza dell'attuale legislatura. Andare ad elezioni subito, però, potrebbe consentire di sbloccare le attuali iniziative in stallo e riproporre una serie di punti e priorità, tra cui proprio le novità per le pensioni.

Possibilità di vittoria dell’ex premier e conseguenze per novità per le pensioni

Stando a quanto riportano le ultime notizie, i sondaggi ad oggi sulle primarie della maggioranza, che si terranno il 30 aprile, danno nettamente in testa l’ex premier, decisamente distaccato il Guardasigilli e quasi fuori gara il presidente della Puglia. I numeri, infatti, riportano l'ex premier al 70% e ministro della Giustizia e governatore della Puglia poco sopra il 15%. Un risultato, dunque, esorbitante per l'ex premier ed ex segretario che però non risulta essere in linea con i sondaggi sulle prossime eventuali elezioni politiche. Se, infatti, l'ex premier stravince le primarie della maggioranza, lo stesso non si può dire per le elezioni, i cui sondaggi darebbero, invece, la maggioranza al 22%, i pentastellati al 28% e il centrodestra al 30%.

Per evitare il dilagare del populismo dei pentastellati, le ultime notizie riportano una possibile nuova grande alleanza tra centrodestra e centrosinistra, con la speranza che, se davvero dovesse verificarsi, non sarà come la scorsa volta, cioè nulla, ma riuscirà a perseguire gli obiettivi più importanti, battendosi, innanzitutto, per quelle profonde novità per le pensioni che diventerebbero centrali nella sfida elettorale soprattutto contro quei pentastellati che da sempre puntano sulla revisione dell’attuale sistema rilanciando novità per le pensioni importanti come:

quota 100; quota 41 per tutti senza penalità; abbassamento dell’età pensionabile a 60 anni per tutti; assegno universale per tutti; cancellazione delle elevate pensioni per le alte cariche istituzionali.