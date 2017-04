Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 il grande silenzio che spiega tanto

Nonostante dibattiti e discussioni, il grande silenzio del premier e i repentini cambiamenti di intenzioni del responsabile del Dicastero delle Finanze sembrano avere grandi significati. Le ultime notizie sono, infatti, particolarmente emblematiche, rappresentazione di una situazione che, potremmo dire, o è ancora piuttosto incerta o sarà portata avanti senza alcun particolare cambiamento che potrebbe essere visto come vera e propria svolta. E si tratta di una situazione, diciamo, amorfa che di certo non avrebbe impatto positivo sulle novità per le pensioni.

Il grande silenzio che spiega tanto e conseguenze per novità per le pensioni

Tra, in particolare, le situazioni che destano perplessità e cioè:

la decisione dell’attuale premier di rimanere in silenzio davanti a tutte le riunioni che si stanno facendo sulle varie ricette economiche proposte, quando proprio lui qualche tempo fa, come confermano le ultime notizie, aveva rilanciato sulle novità per le pensioni ulteriori da portare avanti nel momento successivo di analisi, ponendo al centro dell’attenzione il cittadini e le sue necessità; un piano di revisione della spesa per 7-14 miliardi annui; e sull’estensione della fatturazione elettronica per tutti, che avrebbe garantito risparmi per ben 41 miliardi di euro; nessuna affermazione di sostegno su ognuna delle ricette contro la crisi proposte; posizione del responsabile del Dicastero delle Finanze che in meno di 24 ore ha cambiato idea sull’aumento dell’imposta del valore aggiunto, che, stando alle ultime notizie, aveva anche incassato pareri favorevoli da diversi attori della scena politica in varie riunioni. E a questo punto ci si chiede anche se questo disinteresse che sembra avere il responsabile del Dicastero delle Finanze non nasconda la realtà, che tutti sanno ma non dicono esplicitamente, di voler andare ad elezioni subito.

Il silenzio generale, infatti, sembra chiaramente indicare l’indisponibilità un po’ da parte di tutti di esporsi per evitare di compromettere l’esito delle prossime elezioni politiche, spostando da una parte o dall’altra i consensi dei cittadini. Ma se questo fosse effettivamente lo scenario, il rilancio di novità per le pensioni da parte di tutti gli schieramenti politici potrebbe rappresentare un punto in più per tutti, considerando che si tratta di un tema particolarmente caro ai cittadini. Ma ancora si tace in merito.

Segnali di voto subito e conseguenze per novità per le pensioni

Le elezioni politiche anticipate, come da tempo diciamo, infatti, potrebbero rappresentare l’occasione ideale di rilancio di quelle importanti e ulteriori novità per le pensioni che a gran voce si chiedono ormai da troppo tempo, molto care ai cittadini, e che avrebbero il duplice vantaggio di rilancio dell’occupazione giovanile e in termini di accumulo di nuovi risparmi, seppur nel lungo periodo. E non solo. Stiamo parlando di novità per le pensioni come:

quota 100; revisione delle probabilità di vita; novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza alcun onere.

Grazie all’attuazione di queste importanti novità per le pensioni, si riuscirebbe, infatti, a sbloccare quella occupazione italiana, oggi decisamente bloccata, ma anche produttività. E la prospettiva di andare ad elezioni subito sembra farsi sempre più concreta per diversi segnali che, come riportano le ultime notizie, potrebbero preannunciare un voto prima. Si parte dalle prossime primarie del centrosinistra, che si terranno il prossimo 30 aprile e che potrebbero rappresentare una decisa spinta dell’acceleratore verso elezioni subito, per arrivare alle situazioni di riorganizzazione interna ai diversi schieramenti politici e di inedite alleanze che, almeno a parole finora, sembra possano costituirsi, alla definizione del nuovo sistema di voto, per cui lo stesso ex premier avrebbe aperto a modifiche, togliendo i capilista bloccati. A queste situazioni decisamente dinamiche, si aggiunge quell’iter economico al momento ancora troppo vago, per la cui prima presentazione si è parlato solo di numeri e misure generiche e le cui misure sono ancora in discussione, tra annunci e dietrofront, nella più totale incertezza.