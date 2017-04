Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Zanetti, Grillo, Berlusconi

Le recenti posizioni di 41 Zanetti, Grillo, Berlusconi su ultime notizie relative a grandi nuove alleanze e conseguenze per novità per le pensioni

Una grande alleanza di centrodestra e centrosinistra per riuscire a contrastare l’avanzata dei pentastellati che, stando alle ultime notizie, sarebbero tornati a conquistare i grandi consensi degli italiani: le ultime notizie sulla riorganizzazione politica in vista di possibili nuove elezioni subito sono piuttosto concitate e ricche di risvolti inaspettati. Si è infatti parlato di una particolare vicinanza della Chiesa ai pentastellati, per una inedita alleanza, di un’altra possibile alleanza tra gli scissionisti del centrosinistra e i pentastellati, tra annunci e smentite, e della nuova ipotesi di una grande alleanza tra centrosinistra e centrodestra, con quest’ultimo che, nonostante la nuova avanzata dei pentastellati, sembrerebbe essere al momento in testa alle preferenze di voto degli italiani.



Le ultime affermazioni di Zanetti e impatto su novità per le pensioni

Per recuperare nuovamente consensi ed elettori, il segretario di Scelta Civica, Enrico Zanetti, dice no alla proposta del ministro dello Sviluppo economico di una grande alleanza tra centrodestra e centrosinistra. E' vero, afferma Zanetti, che come detto dal ministro serve costituire un fronte riformista capace di vincere alle prossime elezioni e riuscire a dare al Paese ciò che realmente serve per un rilancio concreto della crescita interna ma, stando a quanto riportano le ultime notizie, la strada giusta per Zanetti per raggiungere tale obiettivo non sarebbe affatto l'ipotesi di alleanza tra centrodestra e centrosinistra perchè dopo i recenti eventi si tratterebbe di una mossa che verrebbe chiaramente vista unicamente fatta per contrastare i pentastellati che potrebbero uscirne ancor più rafforzati.

Meglio, invece, sarebbe definire al meglio i punti concreti da portare avanti e che servono ai cittadini per riconquistare la fiducia necessaria per vincere, vale a dire misure di sostegno sociale, che in tanti chiedono a causa delle condizioni di grandi difficoltà in cui vive la maggior la parte degli italiani, e importanti novità per le pensioni che permettano una revisione dell'attuale rigido sistema.

Le ultime posizioni di Grillo e conseguenze per novità per le pensioni

Il leader dei pentastellati, Beppe Grillo, torna invece a ribadire come, nonostante scandali e problemi, i pentastellati siano tornati ad essere particolarmente sostenuti dai cittadini, respingendo l’attributo di populista per il suo movimento e di fronte alle idee delle diverse alleanze che si stanno profilando non sembra esserne particolarmente convinto, molto più convinto invece di voler andare avanti con le misure necessarie per i cittadini e per rispondere ai loro reali bisogni, a partire dalle novità per le pensioni. I pentastellati, del resto, dichiarano da sempre di voler rilanciare importanti novità per le pensioni per cambiare l’attuale sistema che continua ad essere troppo rigido e a penalizzare particolarmente soprattutto alcune categorie di persone. E puntano su novità per le pensioni come:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti; cancellazione delle ricche pensioni delle alte cariche pubbliche; abbassamento dell’età pensionabile per tutti a 60 anni; introduzione dell’assegno universale per tutti.

Le ultime affermazioni di Berlusconi e conseguenze per novità per le pensioni

Dal canto suo, invece, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, secondo le ultime notizie, avrebbe affermato di essere d'accordo sull’idea di una nuova grande alleanza nazionale tra centrodestra e centrosinistra, contrariamente ai suoi alleati o presunti tali che invece non la sostengono. Eppure, secondo Berlusconi, con i dovuti accordi e compromessi, potrebbe rivelarsi la scelta migliore per governare l’Italia con una maggioranza assoluta e capace di portare avanti il Paese, trovando anche punti di convergenza, considerando che sia centrodestra che centrosinistra, per esempio, sarebbero pronti a rilanciare sulle novità per le pensioni, dalla revisione dell’attuale sistema, all’aumento delle pensioni più basse, all’introduzione dell’assegno universale che, nelle intenzioni di entrambi, dovrebbe essere strettamente collegato alla ricerca attiva di un nuovo impiego o all’adesione a corsi di specializzazione o di formazione professionale.