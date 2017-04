Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 il caso emblematico dei voucher

L’emblematico caso dei voucher, ultime notizie su soluzioni già in via di definizione e ancora nulla per importanti novità per le pensioni

Aboliti i voucher nel giro di pochissimi mesi dalla loro messa in discussione, rappresentano un caso emblematico di come quando la politica vuole (ma soprattutto le conviene) riesce a chiudere in tempi brevissimi le questioni sottoposte. Per evitare, infatti, una nuova consultazione pubblica alla fine del prossimo mese di maggio, proprio sui voucher, e che non avrebbero prospettato notizie positive per l'esecutivo, si è preferito anticiparne l'esito, arrivando ad abolire prima i voucher come sistema di pagamento per le prestazioni lavorative occasionali. Così dopo la votazione lampo a Montecitorio, le ultime notizie confermano che anche Palazzo Madama ha detto si all'abolizione dei voucher per tutti e in tutti i settori. Inoltre, dopo la subitanea abolizione dei voucher, il Dicastero dell’Occupazione ha anche provveduto ad uno sblocco velocissimo di ben 35 milioni di buoni acquistati e spendibili fino al 31 dicembre. Stando a quanto si apprende, ora gli impegni dovranno concentrarsi sul colmare il vuoto normativo causato dalla loro cancellazione.

Cancellazione dei voucher e nuovo dl trasversale

L'esecutivo sta già studiando, infatti, nuove soluzioni e, stando a quanto riportano le ultime notizie, per le famiglie i voucher potrebbero essere sostituiti da buoni lavoro per cui, però, bisogna definirne il valore, mentre per le imprese, secondo le ultime notizie, l'ipotesi potrebbe essere quella di liberalizzazione del lavoro non continuativo o di definizione di una specifica disciplina. In particolare, sarebbe in via di definizione un nuovo disegno di legge trasversale, sottoscritto da esponenti di centrosinistra e centrodestra, pensato proprio colmare il vuoto lasciato dall’abolizione dei voucher e che dovrebbe basarsi su due punti in particolare:

il primo è proprio il fatto che si tratta di un dl trasversale che dimostra, dunque, la particolare attenzione alla questione posta da tutto il mondo della politica, a prescindere dall’orientamento del singolo schieramento; il secondo riguarda la nuova eventuale disciplinare da definire che potrebbe liberalizzare le occupazioni brevi (con previsione di compensi non superiori a 900 euro all’anno) e intermittenti, con obbligo di comunicazione telematica da parte dei committenti, almeno 60 minuti prima, su apposita piattaforma dell’ente di gestione delle pensioni.

Passaggi e tempi di lavoro sui voucher e rilancio di novità per le pensioni

Passaggi e tempi di quanto fatto con i voucher rappresentano un caso emblematico di lavoro dell’esecutivo. Dalle ultime notizie, infatti, sappiamo che:

i voucher sono stati eliminati in 90 giorni circa con voto trasversale; sono state definite soluzioni per dare risposte immediate ai problemi di attuazione; è già stato definito un dl trasversale per colmare in tempi brevissimi il vuoto normativo lasciato dall’abolizione degli stessi voucher.

Si tratta di segnali che chiaramente indicano che quando esecutivo e forze sociali vogliono fare una cosa, la portano avanti con una decisa forza tale da non rischiare che tutto svanisca nel nulla. E si tratta di una forza che, alla luce delle ultime notizie, nonostante gli apparenti sforzi e impegni, non è stata dimostrata per l’attuazione di quelle novità per le pensioni che, pur urgenti e necessarie come l’abolizione dei voucher, sono in discussione da anni e per cui si continua ancora a temporeggiare.

Ma non solo: dall’ultima intesa tra esecutivo e forze sociali sono state definite le ultime novità per le pensioni approvate di mini pensione e quota 41, decisamente deludenti e che hanno suscitato molte critiche soprattutto per il lavoro sommario portato avanti dalle forze sociali che dovrebbero sostenere, sempre e comunque, cittadini e loro richieste, cosa che non è stata assolutamente fatta. E ci chiede come mai sulle novità per le pensioni più importanti come quota 100 o quota 41 per tutti si continui a rimandare sempre tutto? Perchè si susseguono sempre annunci e promesse su cui si fanno dietrofront? E quanto altro tempo ancora bisognerà aspettare prima che qualcosa di importante e concreto venga fatto così come per i voucher?