Pensioni ultime notizie e prospettive novità della settimana per novità mini pensioni, quota 100, quota 41

Si appresta a prendere il via una settimana che potrebbe rivelarsi decisamente importante per gli eventi che la caratterizzano, sia interni al nostro Paese, sia oltre confine ma che comunque potrebbero avere grande impatto su diverse questioni e discussioni che si stanno portando avanti in Italia. Attenzione puntata nei prossimi giorni su:

elezioni in Francia; voto sul nuovo documento di programmazione economica; voto per le primarie della maggioranza.

Elezioni in Francia e importanza per novità per le pensioni in Italia

L’esito delle elezioni francesi potrà avere importante impatto sul nostro Paese, soprattutto in riferimento a determinate questioni di grande rilevanza che non sembrano trovare alcuna soluzione utile e che oltralpe vengono affrontate in maniera decisamente diversa. Considerando, infatti, che nei programmi di tutti i candidati in corsa all’Eliseo vi sono importanti rilanci di novità per le pensioni ma anche per l’occupazione, si tratta di posizioni che potrebbero contribuire a far cambiare le cose anche nel nostro Paese: ricordiamo che in Francia il sistema pensionistico è già decisamente meno rigido del nostro, considerando che l’età pensionabile è stata abbassata a 60 anni e che alcuni candidati stanno portando avanti la proposta di ulteriore abbassamento dell’età della pensione finale a 60 anni. Insieme a novità per le pensioni, i candidati francesi hanno posto particolare attenzione a:

misure per i cittadini; sostegni per coloro che sono più in difficoltà; provvedimenti di rilancio e sostegno all’occupazione.

Il candidato al momento in testa ai sondaggi, stando a quanto riportano le ultime notizie, rilancia anche sulla revisione della spesa pubblica e su novità per le pensioni con norme uguali per tutti, con l'abolizione dei regimi speciali per eliminare ogni discriminazione esistente oggi. E’ chiaro, dunque, come le discussioni su novità per le pensioni e misure sociali in Francia possano influenzare le stesse discussioni nel nostro Paese, in considerazione anche del fatto che il vincitore potrebbe anche cambiare gli equilibri comunitari, o rafforzare quelli già esistenti.

Voto sul nuovo documento economico e attese per novità per le pensioni

Tra qualche giorno poi, mercoledì precisamente, si vota in Italia per il nuovo documento di programmazione economica, voto che stando a quanto riportano le ultime notizie non potrebbe essere considerato poi più di tanto reale considerando che mancano quasi tutte le misure necessarie per il concreto rilancio dell’economia italiana ma per cui, soprattutto, si starebbe aspettando l’esito del congresso della maggioranza, che potrebbe essere significativo per capire se si andrà al voto subito o meno.

Sono diversi i motivi che hanno portato a considerare il nuovo documento economico finto, dalla mancanza delle misure per la riduzione del deficit, alla previsione di numeri generici, ad annunci d dietrofront di misure da parte del responsabile del Dicastero dell’Economia, che probabilmente sarebbe tra coloro che pensa ad elezioni subito. E questa prospettiva potrebbe rappresentare un’occasione ideale per il rilancio di quelle ulteriori novità per le pensioni importanti come quota 100 e quota 41 per tutti senza oneri, o di revisione delle probabilità di vita, visto che si tratta di un tema molto caro ai cittadini.

Voto del Congresso e impatto su novità per le pensioni

Le elezioni subito potrebbe diventare sempre più reali nel caso di vittoria dell’ex premier alle primarie della maggioranza. Le ultime notizie sui recenti sondaggi in merito alla corsa per la segreteria danno in testa proprio l’ex premier sugli sfidanti, responsabile del Dicastero della Giustizia e governatore della Regione Puglia, ma in ogni caso si prospetterebbe un rilancio delle importanti novità per le pensioni poichè ognuno di loro è favorevole tanto all’attuazione delle importanti novità per le pensioni quanto all’introduzione di misure a sostegno di coloro che si ritrovano a vivere in condizioni di grandi difficoltà. Chi vince, dunque, potrebbe cambiare l’approccio alle novità per le pensioni sia per quanto riguarda le stesse novità per le pensioni da attuare, sia da un punto di vista di tempi, spingendo sull’acceleratore o meno.